Le Japon vire Junya Ito en pleine Coupe d'Asie

Dans : Reims.

Par Adrien Barbet

Alors que le Japon doit disputer son quart de finale face à l'Iran dans la Coupe d'Asie des Nations le samedi 3 février, Junya Ito, récemment accusé d'agression sexuelle, a quitté la sélection japonaise.

Récemment, il faisait l'actualité parce que Brigitte Macron conseillait à Didier Deschamps de le sélectionner avec l'équipe de France, mais aujourd'hui, Junya Ito est accusé d'agression sexuelle par deux femmes qui ont exprimé leur témoignage dans le Daily Shincho. Les faits reprochés remontent en juin 2023, après un match amical contre le Pérou, dans un hôtel d’Osaka. Le joueur du Stade de Reims avait disputé les trois matchs de la phase de poules de la Coupe d'Asie des Nations avec le Japon, avant d'être mis de côté par le sélectionneur des Samurai Blue, Hajime Moriyasu pour le 1/8e de finale. La fédération japonaise de football a annoncé que le joueur de 30 ans a quitté le rassemblement, sur un choix physique et mental.

Junya Ito quitte le Japon et retourne à Reims

Junya Ito va donc faire son retour à Reims mais ne devrait pas être disponible pour le prochain match de Ligue 1 contre Toulouse le dimanche 4 février. De son côté, le milieu de terrain nie complètement les accusations et a d'ores et déjà déposé plainte pour diffamation. Le Stade de Reims s'est également exprimé via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux en rappelant son engagement contre les violences faites aux femmes, sans prendre position dans cette affaire, par manque d'éléments vérifiables mais reste pour le moment solidaire envers Junya Ito. « Le Stade de Reims ne dispose d'aucune information permettant d'appuyer, dans un sens ou dans l'autre, l'enquête menée par les autorités d'Osaka. À ce stade et à date, le club se montre solidaire de son joueur. Le Stade de Reims est donc dans l'attente d'éléments concrets qui permettront de faire la lumière sur les faits présumés et suivra avec une grande attention les avancées judiciaires liées » a déclaré le club dans son communiqué. Affaire à suivre.