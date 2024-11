Le Stade de Reims à vendre, la vérité éclate

Dans : Reims.

Par Guillaume Conte

Le Stade de Reims a été cité dans les clubs qui intéressaient la famille Arnault, qui vient de racheter le Paris FC. Jean-Pierre Caillot a rapidement pris la parole pour tout éclaircir.

Les rachats des clubs professionnels français se multiplient ces dernières années, et le fait de voir un investisseur faire changer un club de dimension et lui donner les moyens de ses ambitions a toujours de quoi faire saliver. C’est ce qu’il vient d’arriver au Paris FC, qui a vu la famille Arnault et Red Bull s’associer pour reprendre le club parisien, qui joue les premiers rôles de Ligue 2, et tenter de le faire grandir rapidement pour en faire le deuxième club de la capitale dans l’élite. Avant de se concentrer sur le Paris FC, la famille Arnault aurait, selon La Chaine L’Equipe, tenté sa chance du côté de Bordeaux et de Reims, sans succès.

Ni Arnault ni d'autres à Reims

De quoi provoquer l’enquête de l’Union, le journal de la région rémoise, qui a posé directement la question à Jean-Pierre Caillot. Pour le président du Stade de Reims, il n’y a absolument rien eu en ce sens, et de toute façon son club n’est pas à vendre. « Il n’y a jamais eu d’approche formelle de Bernard Arnault ou d’autres investisseurs pour un éventuel rachat du club. Ces spéculations relèvent du fantasme. Pour clarifier les choses et éviter toute confusion, le Stade de Reims n’est pas à vendre et nous restons concentrés sur le développement de notre projet », a fait savoir celui qui a la double casquette de propriétaire et de président du club champenois. Une mise au point qui a le mérite d’être limpide, et fait savoir que le Stade de Reims ne devrait pas changer de mains dans les prochaines années, surtout que son modèle économique lui permet de s’installer avec régularité en Ligue 1.