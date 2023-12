Will Still chopé en Angleterre, ses joueurs se marrent

Dans : Reims.

Par Eric Bethsy

Convoité sur le marché des entraîneurs, Will Still a voyagé en Angleterre cette semaine. Des rumeurs annoncent l’existence de négociations avec les dirigeants de Sunderland. Une histoire qui a bien amusé le coach rémois et ses joueurs.

Will Still a été contraint de dévoiler son secret.. qui n’en était pas vraiment un. En début de semaine, l’entraîneur du Stade de Reims a vu certains médias révéler son voyage en Angleterre. Des rumeurs annonçaient des discussions avec les dirigeants de Sunderland alors que les Rémois réalisent un début de saison intéressant. Un scénario démenti par le principal intéressé, lequel a expliqué la raison de son séjour anglais.

Will Still a rencontré les dirigeants de Sunderland



L'entraîneur rémois a échangé avec les dirigeants du club anglais, en quête potentiellement d'un technicien, pour leur présenter un projet. Le Belge, qui a initié le contact, est très intéressé mais... https://t.co/qtuJ8dYmVQ pic.twitter.com/amy6ls320l — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 12, 2023

« Cela a été très agité ! Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner, a réagi Will Still en conférence de presse. Vous avez écrit de belles histoires. Je ne peux pas nier le fait qu'il y a de l'intérêt pour moi et je trouve ça flatteur. Mon agent, Alex Hayes, m'en a parlé. Il y a d'ailleurs plusieurs clubs intéressés et pas seulement Sunderland. Mais pour l'instant, je suis assis devant vous et je suis toujours l'entraîneur du Stade de Reims. »

Will Still a dû s'expliquer

« Je me suis rendu à Londres pour aller voir ma copine, qui est anglaise et qui y habite, a révélé le Belge. Je suis donc un client fidèle de l'Eurostar (rires) ! Quand j'ai retrouvé mes joueurs à l'entraînement mardi, je leur ai demandé s'ils avaient vu cette histoire, ils ont tous répondu oui. Et j'ai dû leur expliquer pour la première fois que j'étais en couple depuis quelques mois avec quelqu'un qui vit à Londres. Tout le monde a bien rigolé. »

Malgré son attirance pour la Premier League, Will Still a pu rassurer son groupe sur son implication à Reims. Et sur l’origine de ces rumeurs. « Je m'attendais à ce genre d'histoires. Je savais qu'à un moment donné, on essaierait de nuire à mon image et de me faire passer pour un mercenaire. Je pourrais aussi envoyer mon CV à Manchester United parce que je sais qu'Erik ten Hag est sous pression... Je veux bien être con, mais pas à ce point-là », s’est moqué le technicien prêt à certifier sa présence jusqu’en fin de saison, « sauf si le club me vire (sourire) ».