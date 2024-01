Un ancien du Barça arrive à Reims pour 10 ME

Dans : Reims.

Par Corentin Facy

Discret depuis le début du mercato, le Stade de Reims va enregistrer sa première recrue de l’hiver dans les heures à venir avec la signature de Sergio Akieme en provenance d’Almeria.

Très actif l’été dernier, le Stade de Reims n’avait aucune raison de se précipiter sur le mercato hivernal pour retoucher à son effectif cet hiver au vu des excellents résultats obtenus lors de la première partie de saison. Une petite retouche a toutefois été réalisée à la demande de Will Still puisque le club champenois va officialiser dans les prochaines heures la signature de Sergio Akieme en provenance d’Almeria, selon les informations de Foot Mercato. Le média spécialisé dévoile que le latéral gauche de 26 ans va débarquer pour 6 millions d’euros plus 4 millions d’euros de bonus à Reims. Méconnu en France, Sergio Akieme joue à Almeria depuis juillet 2021. Avant cela, le défenseur espagnol jouait au FC Barcelone, où il a évolué avec l’équipe réserve pendant près de deux ans.