Déçu de Reims, Still lance un appel à la D2 anglaise

Dans : Reims.

Par Eric Bethsy

Convoité par Sunderland en décembre dernier, Will Still n’était pas insensible à l’intérêt des Black Cats. L’entraîneur du Stade de Reims, déçu des ambitions de ses dirigeants, clame son envie de partir en Angleterre, quitte à évoluer en deuxième division.

Sur une série de quatre matchs sans victoire en Ligue 1, le Stade de Reims aura du mal à se relancer après les déclarations de son entraîneur. Dans un entretien accordé à The Athletic, Will Still a totalement assumé ses envies d’ailleurs. Le Belgo-Anglais souhaite retrouver l’Angleterre et ne voit pas d’inconvénient à diriger une équipe de deuxième division.

Still veut retrouver l'Angleterre

« C'est juste chez moi. Je veux rentrer à la maison, a confié le coach rémois sous contrat jusqu'en 2025. J'ai été à l'étranger toute ma vie et j'ai travaillé toute ma vie dans un environnement qui n'était pas tout à fait le mien. Et je veux juste rentrer à la maison. (...) Je travaillerais sans problème pour une équipe de Championship. Ce que j'ai maintenant compris, c'est à quel point les gens sont importants. Et à quel point trouver le bon endroit sera important pour ma carrière. »

« De toute évidence, la Premier League est le rêve ultime de tout manager. (...) Mais s'il y a un club de Championship ambitieux, qui veut travailler de la bonne manière, être ouvert et honnête sur les choses, et vraiment essayer de pousser pour arriver quelque part, alors j'adorerais le faire », a annoncé Will Still, dont les propos rappellent forcément l’intérêt de Sunderland en décembre dernier. Le technicien n’y était pas insensible, lui qui regrette la politique sportive de Reims qui vient de vendre le milieu Azor Matusiwa à Rennes pour environ 15 millions d'euros.

🗣Même s'il a essayé de cacher son RDV avec Sunderland (qui a vraiment eu lieu), Will Still, via son agent, continue de multiplier les prises de contact avec différents clubs anglais.



😅 Il exprime même publiquement son souhait de coacher ailleurs qu'à Reims.



😀 Pas très sympa… https://t.co/r3GzBm7LS3 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 21, 2024

« En raison de l'ADN du club, nous recrutons des joueurs et les vendons ensuite, a résumé l’entraîneur de 31 ans. Donc tous les six mois à un an, il faut renouveler l'effectif. C'est encore ce qui s'est produit en janvier. Je le respecte totalement, je comprends que les finances sont importantes. On ne peut pas avoir les deux. Soit vous gagnez un peu d'argent et vendez des joueurs, restez un club stable en Ligue 1 où on termine entre huitième et douzième. Soit vous décidez d'aller vraiment plus loin, gardez vos meilleurs joueurs, faites ça pendant un an ou deux, participez aux compétitions européennes et ensuite, gagnez votre argent. » Autant dire que les dirigeants rémois n’apprécieront pas.