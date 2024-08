Moukoko en Ligue 1 mais pas à l'OM, l'énorme surprise

Dans : Reims.

Par Corentin Facy

Malgré un accord avec le joueur, l'OM n'a pas trouvé de terrain d'entente avec le Borussia Dortmund et a abandonné la piste Youssoufa Moukoko. Mais l’international allemand pourrait tout de même rejoindre la Ligue 1.

Malgré le recrutement d’Elye Wahi en provenance de Lens pour 25 ME hors bonus, l’Olympique de Marseille était toujours intéressé par la venue de Youssoufa Moukoko. Et pour cause, le club phocéen cherche encore un voire deux joueurs en attaque, et le profil de l’international allemand de 19 ans avait été validé par Roberto De Zerbi. Faute d’accord avec le Borussia Dortmund, qui a fâché Pablo Longoria en changeant ses exigences à plusieurs reprises, la piste a néanmoins été abandonnée par le board marseillais. Contre toute attente, Youssoufa Moukoko pourrait tout de même rejoindre la France dans les prochains jours. On le sait, Lille est à l’affût, notamment en cas de départ de Jonathan David.

Reims quasiment d'accord avec Moukoko

Mais selon les informations du Parisien, le Stade de Reims a fait son apparition dans le dossier au cours des dernières heures. Mercredi, les dirigeants champenois ont échangé avec le joueur et ses représentants au point de se rapprocher d’un accord contractuel. Le plus difficile reste néanmoins à faire pour Jean-Pierre Caillot, à savoir se mettre d’accord avec le Borussia Dortmund, qui a accordé un bon de sortie à Youssoufa Moukoko, mais pas à n’importe quelles conditions. Aux dernières nouvelles, le récent finaliste de la Ligue des Champions exigeait 15 à 20 ME pour son jeune attaquant, possiblement dans un prêt avec option d’achat automatique. Un potentiel transfert les cordes du Stade de Reims ? Les prochains jours nous le diront.