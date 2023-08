Cambriolage à Reims, plus de 300 000 euros de préjudices

Dans : Reims.

Par Alexis Rose

Il n’y a pas qu’à Marseille ou Paris que les footballeurs sont victimes de cambriolage. En effet, ces derniers jours, c’est du côté de Reims que les voleurs ont sévi… D’après les informations de France Bleu Champagne-Ardennes, Arbër Zeneli et Valon Berisha ont effectivement été cambriolés durant leur déplacement à Valenciennes avec l’équipe réserve du club champenois mercredi.

Alors qu’ils jouaient avec la réserve de Reims, Arbër Zeneli et Valon Berisha se sont fait voler des sacs Vuitton et sept Rolex. https://t.co/xH2Pr8g1Ky — 20 minutes (@20minutesOnline) August 3, 2023

Selon le parquet de Reims, un préjudice estimé entre 300 000 et 350 000 euros a été constaté, via le vol de deux sacs Louis Vuitton et de sept montres Rolex. Selon le procureur de Reims Ludovic André, une enquête a été ouverte et la police judiciaire a été saisie. Un témoin doit encore être entendu et les caméras de vidéosurveillance sont « en cours d'exploitation » afin de faire toute la lumière sur ce nouveau cambriolage dans le monde du foot.