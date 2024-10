Reims dévoile un plan fou pour remplir son stade

Dans : Reims.

Par Mehdi Lunay

Avec l'effondrement des droits TV, les clubs de Ligue 1 doivent faire recette au stade pour s'en sortir financièrement. Dans ce domaine, le Stade de Reims a lancé une opération originale pour remplir son stade Auguste-Delaune.

Si les premiers chiffres de DAZN concernant les abonnements TV sont très inquiétants pour la LFP, cette dernière se console un peu avec l'affluence dans les stades. Depuis la fin du Covid et des huis-clos, le public français se presse dans les stades. Cependant, toutes les enceintes ne sont pas logées à la même enseigne. Marseille, Paris et Lens attirent facilement du monde quand d'autres clubs peinent un peu plus. C'est le cas du stade de Reims. La saison dernière, le club présidé par Jean-Pierre Caillot n'était que 15e dans le classement du taux de remplissage en Ligue 1 avec 76,3%. Seuls Nice, Montpellier et Monaco faisaient pire quand Lens atteignait les 99%.

Reims généreux pour remplir Delaune

Une situation que le club champenois veut changer à tout prix d'autant qu'il obtient de bons résultats sur le terrain (9e la saison passée, 6e actuellement). Pour ce faire, le Stade de Reims entend récompenser la fidélité de son public. Il a lancé l'opération « Bonus supporters » pour la réception du Stade Brestois ce samedi à 19h. Plus le stade sera rempli, plus les spectateurs présents en tireront bénéfice.

🔴 Découvrez le 𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 𝐒𝐔𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓𝐄𝐑𝐒 pour #SDRSB29 de ce samedi à Delaune (19h)



🎮 𝟖 𝐩𝐚𝐥𝐢𝐞𝐫𝐬 à débloquer

🎁 𝟖 𝐫𝐞́𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐞𝐬 associées



— Stade de Reims (@StadeDeReims) October 21, 2024

Ainsi, pour 14 000 spectateurs présents samedi, Reims promet que sa mascotte sautera du toit du stade. Avec 15 000 personnes samedi, tout le monde recevra des bonbons pour Halloween. A 16 000 spectateurs, tous les joueurs jetteront leur maillot dans les tribunes. Cela devient encore plus intéressant ensuite. En effet, à 19 000 spectateurs, une personne tirée au sort gagnera une voiture. Enfin, si Reims affiche complet contre Brest, le club promet d'offrir une place gratuite à toutes les personnes présentes pour un match de seconde partie de saison. Partisan d'une modernisation du produit Ligue 1 à la télévision, Jean-Pierre Caillot applique donc déjà cet état d'esprit à Reims.