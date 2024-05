Le Havre et Reims négocient pour Luka Elsner

Dans : Reims.

Exit le fils de Carlo Ancelotti, le Stade de Reims fonce désormais sur Luka Elsner, l'actuel entraîneur du Havre. Ce dernier a obtenu de bon de sortie, et les deux clubs négocient.

Luka Elsner a surpris les dirigeants havrais en leur demandant ces derniers jours à pouvoir partir, malgré ses propos tenus dans la foulée du maintien du HAC en Ligue 1. A 41 ans, le technicien du club haut-normand savait que du côté de Reims, on pensait à lui pour succéder à Will Still. Et ce mercredi soir, L'Equipe confirme que ces dernières heures, les responsables du Havre et de Reims ont commencé à négocier, Elsner ayant encore un an de contrat et le club doyen voulant un dédommagement financier. Le média sportif précise que les discussions avancent rapidement et positivement, ce qui devrait permettre à l'entraîneur de rejoindre le club champenois avant la fin de la semaine.

Pour remplacer Luka Elsner, et dans un jeu de chaises musicales assez intense chez les entraîneurs de Ligue 1, Le Havre pense à Didier Digard, Stéphane Dumont, qui sont libres et Laurent Guyot, l'entraîneur d'Annecy. Les dirigeants havrais veulent aller très vite et engager un coach dès que le départ d'Elsner pour le Stade de Reims sera officialisé.