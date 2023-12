Reims ‍: Will Still sur le départ, il l’annonce

Dans : Reims.

Par Guillaume Conte

Entraineur qui a le vent en poupe en Ligue 1, Will Still est courtisé par Sunderland en plein cours de saison. Reims n'a aucune envie de le perdre, mais un consultant anglais a mis un coup de pression.

Le Stade de Reims est bien implanté en Ligue 1, où il est désormais reconnu comme un club exemplaire dans sa gestion, dans sa communication, et dans sa capacité à être toujours présent malgré sa puissance financière inférieure à certains gros bras du championnat. Si le club champenois fait désormais partie du paysage de l’élite, le renouveau opéré la saison dernière avec Will Still a bluffé tout le monde. Le coach belge polyglotte s’est mis son effectif dans la poche et sa méthode de ne craindre personne et d’appuyer sur ses points forts pour dynamiter le jeu a des résultats bluffants. Résultat, Reims est bien au chaud en Ligue 1 et se retrouve même candidat aux places européennes. Malheureusement, le revers de la médaille est que son entraineur commence à plaire ailleurs.

C’est le cas à Sunderland, club mythique qui évolue en D2 anglaise, en milieu de tableau alors que l’objectif était la remontée en Premier League. Le manager Tony Mowbray a été viré des Black Cats ce lundi, et Will Still fait bien partie des noms sortis du chapeau pour le remplacer. D’autant que le profil du Belge plait énormément en Angleterre, avec son parcours atypique, sa jeunesse et son franc parler. Le consultant Carlton Palmer, ancien international anglais, milite clairement pour l’arrivée du coach de Reims à Sunderland.

C'est oui à 110 % ? Vraiment ?

« Reims est 5e, et dans la course pour une place en Ligue des Champions. Est-ce qu’il partirait de Reims pour entrainer Sunderland ? C’est oui à 110 % si on lui propose le poste. Ce serait vraiment une arrivée excitante. Il est jeune, il aime travailler avec les jeunes joueurs et les faire progresser, il remplit tous les critères de Sunderland. Il a déjà beaucoup d’expérience pour son jeune âge, il a été analyste, scout, adjoint et désormais entraineur. C’est un match parfait pour Sunderland », a assuré l’ancien joueur dans les colonnes de Football League World.

Il reste désormais à savoir si Sunderland compte vraiment proposer le poste à Will Still, et si l’entraîneur belge envisage de faire le grand saut en laissant derrière lui tout le travail accompli avec Reims, ce qui serait alors un terrible coup dur pour le club champenois.