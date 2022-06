Zidane décolle pour Doha, son contrat au PSG l'attend !

Dans : PSG.

Zinedine Zidane est de plus en plus fortement pressenti pour devenir le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain.

Qui sera le prochain entraîneur du PSG ? Christophe Galtier et Zinedine Zidane semblent être les deux pistes les plus chaudes du champion de France en titre. Et alors que ces dernières heures, la candidature de l’actuel entraîneur de Nice prenait du poids, Zinedine Zidane est redevenu le grand favori pour occuper le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. A en croire les informations obtenues par Daniel Riolo, il n’y a même aucun doute à avoir. Selon le journaliste, qui avait annoncé la signature de Messi au PSG ainsi que la prolongation de Mbappé, la signature de Zinedine Zidane à Paris est imminente.

Riolo annonce que Zidane va signer au PSG

Sans réellement détailler ses informations, Daniel Riolo a fait comprendre dans l’After Foot que Zinedine Zidane allait bien devenir le futur coach du Paris Saint-Germain. Une information en or tant les rumeurs circulent dans tous les sens depuis plusieurs jours dans la capitale française, sans que l’on sache réellement qui sera le successeur de Mauricio Pochettino. La tendance est donc maintenant à une signature de Zinedine Zidane au PSG, même si les informations recueillies par Daniel Riolo demanderont bien sûr une confirmation. De son côté, Mauricio Pochettino est lui plus que jamais sur le départ. A travers plusieurs story que l’on peut considérer comme nostalgiques, l’entraîneur argentin a semble-t-il dit au revoir au club de la capitale.

Une rencontre Verratti - Zidane à Ibiza ?

Et tandis que la rumeur Zidane au PSG prend de l’ampleur en France grâce aux informations de l’After Foot, l’Espagne s’agite également autour d’une possible signature de l’ancien entraîneur du Real Madrid au Paris Saint-Germain. A en croire les informations d’El Chiringuito, Zinedine Zidane et Marco Verratti ont discuté « plus d’une heure » à Ibiza en milieu de semaine. Une information qui tend à confirmer que Zinedine Zidane se dirige de plus en plus vers le Paris Saint-Germain, même s’il convient de rester prudent. Très attaché à la ville de Marseille et à l’Equipe de France, « Zizou » osera-t-il franchir le pas et signer au PSG alors que la place chez les Bleus pourrait se libérer après la Coupe du monde en cas de départ de Didier Deschamps ? Quoi qu’il arrive, le Qatar semble de plus en plus proche de son objectif ultime, à savoir de faire signer Zinedine Zidane. Et cela alors même que l’objectif suprême de Luis Campos est plutôt de recruter Christophe Galtier.

Les exigences de Zidane respectées à la lettre

Et ce vendredi midi, la dernière goutte d'eau a été mise par El Mundo Deportivo, qui affirme que Zidane va rencontrer à Doha l'Emir du Qatar. Et cela afin de signer son contrat avec le PSG. Dans les discussions de ces derniers mois, ZZ avait posé trois énormes conditions qui ont été remplies, alors que la question financière a été rapidement éludée devant l'énorme proposition effectuée par le club parisien. Le technicien français avait en effet demandé le départ de Leonardo et la prolongation de Kylian Mbappé. Il avait aussi exigé d'avoir les commandes de l'ensemble du secteur sportif, ce qui explique aussi pourquoi Luis Campos arrive un rôle de simple conseiller. Des exigences qui ont donc toutes été accomplies, et qui ont permis à Zidane de constater que QSI tenait ses paroles. Plus rien n'empêche désormais la signature de Zidane au PSG, qui est même annoncée pour ce samedi désormais.