Zaïre-Emery montre l'exemple, le PSG vers une grosse signature

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le Paris Saint-Germain essaye de convaincre Leny Yoro, présenté comme le futur grand défenseur français, de signer au sein du club de la capitale. Mais en parallèle, Luis Campos s'active pour conserver l'un des plus gros talents du centre de formation.

À seulement 18 ans, Leny Yoro a déjà les plus grands clubs européens à ses pieds, dont le PSG. Le défenseur central du LOSC sera assurément l'une des attractions du prochain mercato estival. Si Paris rêve de l'attirer, la direction s'active également en interne, où un talent immense est en train d'émerger. Récemment, c'est Warren Zaïre-Emery qui a bousculé la hiérarchie. Le milieu de terrain s'est imposé comme indiscutable, à seulement 17 ans. Un autre titi parisien du même âge est en train de s'affirmer avec les U19 du PSG, il s'agit de Joane Gadou. Le défenseur central est un pur produit du centre de formation parisien et d'après les renseignements de RMC Sport, Luis Campos négocie avec sa famille pour lui faire signer son premier contrat professionnel à Paris.

Luis Campos prépare le futur du PSG avec Joane Gadou

Il y a encore quelques années, les jeunes du PSG hésitaient à rester, à cause du manque de temps de jeu pour les joueurs formés. Mais l'exemple Warren Zaïre-Emery pourrait finalement permettre aux talents de croire à une carrière plus longue au sein du club de la capitale. Les dirigeants parisiens espèrent que c'est le raisonnement que va avoir Joane Gadou, qui possède pour l'instant un contrat aspirant jusqu'en 2025. Le roc d'1m95 n'a pas encore eu la joie de connaître sa première apparition avec le PSG. Il n'a été appelé qu'une seule fois avec l'équipe première, lors des 32es de finale de la Coupe de France contre l'équipe de R1, l'US Revel (0-9). Joane Gadou n'est pas entré en jeu mais il s'impose de plus en plus chez les U19 de Zoumana Camara, avec également quelques matchs de Youth League à son actif.