Zahavi entre en scène, le PSG relance Harry Kane

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est sur tous les fronts en ce mercato estival. Si le dossier Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d'encre, le club de la capitale préparerait quelques coups en douce. Alors qu'Harry Kane est annoncé tout proche de Munich par la presse allemande, Paris ressort l'homme des causes perdues, Pini Zahavi.

Le PSG doit gérer pas mal de dossiers depuis quelques jours. Kylian Mbappé est au centre de l'attention, mais ce n'est pas pour autant que Luis Campos mais surtout Nasser Al-Khelaïfi ne sont pas au travail pour recruter des joueurs. Et parmi les chantiers du club de la capitale cet été, on peut citer le secteur offensif. Dans l'idée, le PSG souhaite recruter deux attaquants plus un joueur de côté. Les cibles se multiplient ces dernières heures et un joueur en particulier fait craquer les champions de France : Harry Kane. La lutte est intense pour l'international anglais avec le Bayern Munich, qui donne tout pour le séduire. Si l'on pensait que les Bavarois avaient une avance irrattrapable, ce ne serait plus aussi évident.

Kane, le PSG reprend espoir

Selon les informations de L'Equipe, le PSG tente depuis quelques jours de convaincre Harry Kane. Nasser al-Khelaïfi aurait rencontré Daniel Levy à Londres pour s'entretenir concernant l'arrivée de l'attaquant de 29 ans. Le président a profité de la baisse des négociations entre les Spurs et le Bayern pour avancer dans le dossier. Le média rajoute qu'un premier rendez-vous physique entre l'entourage de l'attaquant et le président parisien remonte au mois de juin dernier. A noter que dans ce dossier, le PSG peut bénéficier d'une aide précieuse avec le travail de Pini Zahavi, qui « tente de faire comprendre à l'Anglais qu'il est de son intérêt de vendre Harry Kane cet été au PSG ».

Pour lâcher Kane, Daniel Levy veut plus de 100 millions d'euros. L'homme fort de Tottenham estime d'ailleurs que cette somme sera plus facilement atteignable avec le PSG que le Bayern Munich. Reste surtout maintenant à convaincre Kane de signer chez les champions de France, ce qui semble le plus difficile. Mais rien d'irrémédiable, car de plus en plus d'informations, notamment de RMC Sport, laissent à penser que l'Anglais n'est plus aussi fermé à l'idée de rejoindre le championnat de France, l'épouse de Kane, vue la semaine passée à Munich, aurait également visité des maisons à Paris. En Allemagne, la version est radicalement différente.

Our Story: Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen cancelled his trip with the Team to Asia at short notice for negotations on friday with Tottenham-Boss Daniel Levy for a Transfer of Harry Kane @BILD_Sport @altobelli13 — Christian Falk (@cfbayern) July 24, 2023

Après cette annonce des médias français, Christian Falk, le journaliste de Sport Bild a confirmé que Jan-Christian Dreesen, le directeur général du Bayern Munich, avait annulé à la dernière seconde son voyage vers le Japon avec l'équipe allemande afin de boucler vendredi les négociations avec Daniel Levy. Le dirigeant allemand est convaincu que Kane va bien quitter Tottenham, mais pour rejoindre Munich et non le PSG.