Yassine Bounou, le PSG va faire pleurer Donnarumma

Par Guillaume Conte

Le PSG a besoin d'un gardien, pour concurrencer ou tout simplement mettre sur le banc Gigio Donnarumma. Le profil de Yassine Bounou plait beaucoup à Luis Enrique, qui a envie de peser sur le mercato parisien.

Les rumeurs se multiplient et ne laissent guère de place au doute, le Paris SG se cherche un gardien pour seconder, voire remplacer, Gianluigi Donnarumma, dont les performances n’ont pas vraiment épaté Luis Enrique. Pour aller loin en Ligue des Champions, il faut un grand gardien et l’entraineur espagnol estime que son club n’a pas forcément ce qu’il faut, sans compter que la concurrence a été écartée pour mettre l’Italien en confiance. Sans réussite jusqu’à présent.

Résultat, le PSG regarde les coups à réaliser dans ce domaine. Le nom de Thibaut Courtois a été lâché, mais convaincre le Real Madrid de lâcher l’un des meilleurs portiers au monde semble impossible, à moins de mettre Kylian Mbappé dans la balance… Pour le reste, les pistes mènent à Kepa, le dernier rempart de Chelsea, ou Unai Simon, le gardien de la sélection espagnole et de Bilbao. Mais l’intérêt du PSG pour Yassine Bounou est désormais relayé. La presse sévillane annonce que Luis Enrique a un faible pour le gardien marocain, brillant lors de la dernière Coupe du monde et toujours présent pour les grands rendez-vous européens avec le FC Séville. Un profil de super concurrence à Donnarumma qui convainc totalement l’entraineur du Paris SG.

Séville et Bounou ouverts à un transfert

Et l’autre bonne nouvelle, c’est que le club andalou n’est pas fermé à une vente en cas de belle proposition. A 32 ans, le natif de Montréal au Canada est évalué à 11 millions d’euros, et il possède un solide contrat jusqu’en juin 2025. Un recrutement qui pourrait aussi plaire au gardien des Lions de l’Atlas, qui, en dehors de ses débuts au Maroc, n’a jamais connu un autre championnat que la Liga, sous les couleurs de Séville ou de Gérone. Les planètes s’alignent donc, même si cela posera inévitablement la question de la concurrence entre les deux gardiens de but, ce qui avait provoqué beaucoup de remous il y a deux ans, quand l’Italien se mesurait à Keylor Navas pour une place dans les buts parisiens.