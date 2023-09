Xavi Simons toujours à la merci du PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

De retour au Paris Saint-Germain cet été, Xavi Simons a été prêté dans la foulée au RB Leipzig. S'il est encore lié au club de la capitale, l'avenir du Néerlandais est toujours autant incertain.

Auteur d'une superbe saison avec le PSV Eindhoven, Xavi Simons est revenu au PSG qui avait astucieusement placé une clause de rachat à seulement 6 millions d'euros dans son contrat. Ainsi, le joueur de 20 ans, qui éclate enfin aux yeux de l'Europe, est toujours lié à Paris, bien qu'il soit prêté à Leipzig pour cette saison. Le Néerlandais réalise d'ailleurs un excellent début de saison puisqu'il a déjà inscrit 3 buts et a délivré 4 passes décisives en seulement quatre rencontres de championnat disputées. Dans sa chronique Caught Offside, Fabrizio Romano a assuré que l'avenir de Xavi Simons était très flou, même s'il reviendra automatiquement au PSG à la fin de l'exercice 2023/2024. Paris pourrait avoir un autre plan en tête.

Avec Xavi Simons, le PSG n'est pas encore décidé

« Un départ extrêmement impressionnant pour Xavi Simons prêté au RB Leipzig, mais il est trop tôt pour faire des appels sur son avenir à long terme. Ce genre de choses dépend du joueur, du manager, du conseil d'administration. Rien ne peut être clair en septembre pour n'importe quel accord ou n'importe quel club. C'est un accord de prêt direct, donc le plan est que Xavi retourne au PSG » a déclaré le spécialiste du mercato qui confirme que Xavi Simons reviendra bien à Paris, mais qu'il n'est pas non plus impossible que le club décide de le vendre. La valeur du prodige néerlandais ne cesse de croître et le PSG pourrait choisir de se séparer de lui, afin de réaliser une grosse vente. La saison de Xavi Simons décidera probablement de son avenir proche. Pour le moment, c'est Leipzig qui profite de ses performances XXL en Allemagne.