Xavi Simons balade le PSG, la pression monte ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le dossier Xavi Simons prend une ampleur inattendue au PSG, alors que l’avenir du milieu offensif néerlandais, qui ne souhaite pas évoluer sous les ordres de Luis Enrique la saison prochaine, n’est toujours pas clarifié.

Joueur du Paris Saint-Germain, Xavi Simons a peu de chances de fouler la pelouse du Parc des Princes la saison prochaine. Prêté au PSV Eindhoven et à Leipzig ces deux dernières années, l’international néerlandais se dirige vers un nouveau prêt, qui pourrait cette fois déboucher sur un transfert définitif. En effet, le Bayern Munich et le RB Leipzig sont en discussions avancées avec le joueur et avec le PSG pour tenter d’obtenir son prêt avec option d’achat. Comme indiqué plus tôt dans la semaine, le Bayern Munich est prêt à monter jusqu’à 90 millions d’euros pour s’offrir la pépite néerlandaise, selon L’Equipe.

EUH…ÉNORME INSTANT WTF😨



Dans ma dernière vidéo Tik Tok où j’évoque la "trahison" de Xavi Simons au PSG et à ses supporters



Le joueur a commenté de manière ENIGMATIQUE (avec son à compte officiel)



Ajoutez à ça, il vient de publier une story Insta avec la carte Uno "Reverse"🤔 pic.twitter.com/0TT7Ql9B0l — Jonathan Bensadoun (@bensjonathan) July 18, 2024

Xavi Simons de son côté cristallise de plus en plus fortement les critiques auprès des supporters parisiens et ses dernières publications sur les réseaux sociaux ne vont rien arranger. Réagissant à la vidéo du média parisien Canal Supporters dont le titre n’était autre que « Xavi Simons la trahison », le joueur a suscité de nombreuses réactions. « Wauwwww » a publié l’ancien milieu offensif du Barça en-dessous de la vidéo le concernant, avec des smileys laissant planer le doute sur le message caché qu’il a souhaité transmettre. En plus de ce commentaire, Xavi Simons a publié en story sur Instagram une carte du célèbre jeu Uno. Deux indices difficiles à décrypter en ce qui concerne l’avenir de Xavi Simons, qui commence à sérieusement irriter les supporters parisiens, chez qui les sentiments se mélangent.

Le flou règne sur l'avenir de Xavi Simons

« J’avoue que je ne sais pas ce que cela veut dire, mais tout cela me semble très énigmatique », « Qu'il aille au Bayern qu'on puisse récupérer 90-100M€ ! Trop de cinéma comme si c'était Neymar Prime ! », « Heureusement qu’il part, on n’a pas besoin de ça », « Ne me fait pas espérer… », « C’est un film ou quoi » ou encore « Xavi pourquoi il nous fait le mystérieux comme ça » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters du PSG commencent à s’impatienter face aux incertitudes liées à l’avenir de Xavi Simons. Il faut dire que le mercato estival du Paris Saint-Germain semble déjà assez compliqué, pour que Xavi Simons n'ait pas besoin d'en rajouter une couche. Ce feuilleton devrait toutefois trouver un épilogue assez vite, à moins que la bataille se poursuive longtemps entre le Bayern Munich et Leipzig.