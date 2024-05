Xabi Alonso s'attaque à un intransférable du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une excellente saison en prêt à Leipzig, Xavi Simons fait l’objet de multiples convoitises. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso est notamment à l’affût pour récupérer l’international néerlandais.

Le dossier Xavi Simons continue de tenir en haleine les supporters du Paris Saint-Germain à l’approche du mercato. Prêté au PSV Eindhoven puis à Leipzig ces deux dernières années, l’international néerlandais a fait étalage de son talent au point de devenir un titulaire en puissance des Pays-Bas. Luis Enrique compte plus que jamais sur lui dans l’optique de la saison prochaine, notamment pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Mais à date, l’avenir de Xavi Simons reste très flou. Pour le PSG, il n’est pas question de vendre le joueur, d’autant qu’en cas de transfert en juin 2024, un pourcentage du transfert irait directement dans les caisses du PSV Eindhoven. En revanche, un nouveau prêt n’est pas à exclure totalement, si le joueur le souhaite.

Dans cette optique, la moitié de l’Europe est aux pieds du milieu offensif sous contrat avec le PSG comme le rapporte Mundo Deportivo dans son édition du jour. Les intérêts de Manchester United, Chelsea, Newcastle et Leipzig ainsi que du Barça sont évoqués mais voilà que désormais, le Bayer Leverkusen est également dans la danse. Champion d’Allemagne après une saison historique avec aucune défaite au compteur, le club entraîné par Xabi Alonso est à fond sur Xavi Simons. Le profil du milieu offensif néerlandais colle parfaitement avec ce que recherche l’entraîneur espagnol, qui a fait savoir à sa direction qu’il fallait faire le maximum pour récupérer la pépite de 21 ans. La question est maintenant de savoir ce que souhaitent faire le PSG et Xavi Simons alors que selon Le Parisien, un transfert est exclu à 100 %. Il sera également intéressant de voir si le Bayer Leverkusen est intéressé par un prêt sec sans option d’achat, ce dont on peut douter au vu du nouveau standing du finaliste de l’Europa League.