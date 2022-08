Wesley Fofana au PSG, Chelsea pleure Abramovitch

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Du côté de Chelsea, le premier mercato de l'ère post-Abramovitch tourne au cauchemar. Et le dossier Wesley Fofana pourrait être un coup terrible porté à Thomas Tuchel.

Leicester a beau dire et répéter qu’il refusait de vendre Wesley Fofana, Chelsea n’a pas molli en envoyant une offre de 100 millions d’euros pour recruter celui qui deviendrait alors le défenseur central le plus cher de l’histoire du football. Encore une fois, le club anglais a dit « non » à son adversaire en Premier League, les Foxes ayant pour réputation, justifiée, d’être d’une férocité redoutable sur le marché des transferts. Lassé de voir plusieurs de ses pistes s’envoler depuis le début du mercato, et notamment Jules Koundé et Matthijs de Ligt, Thomas Tuchel a fait de Wesley Fofana sa priorité numéro 1 et l’ancien entraîneur du PSG pourrait très mal prendre de voir le défenseur formé à l’AS Saint-Etienne rejoindre…le Paris Saint-Germain. Pourtant, à en croire TalkSport, qui évoque le dossier Fofana ce mercredi, ce scénario dramatique pour Chelsea pourrait se confirmer.

Fofana au PSG, Tuchel serait KO

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wesley Fofana (@lawestt_)

Depuis que Roman Abramovitch a été viré par le Royaume-Uni, et que Chelsea est passé de force des mains du milliardaire russe à celle de Tod Boehly, ce dernier semble se perdre dans le marché des transferts. On se souvient que le milliardaire américain avait par exemple pensé à Cristiano Ronaldo, mais que l’affaire, dans laquelle il s’était largement impliqué, ne s’est pas faite. Concernant Wesley Fofana, Boehly ne s’est pas mouillé, mais il a validé l’offre gigantesque transmise à Leicester pour le défenseur central français. TalkSport confirme cependant que Luis Campos est à l’affût dans cette opération, et que le conseiller de Nasser Al-Khelaifi pourrait rapidement entrer dans l’opération et envoyer l’offre de Chelsea aux oubliettes, Leicester préférant céder son joueur ailleurs qu’à un concurrent en Premier League, même si les opérations entre clubs anglais étant connues pour parfois se montrer très rémunératrices. Pour le PSG, il s'agira cependant de savoir s'il sera possible de dépenser 100 millions d'euros ou plus dans le dossier Wesley Fofana, la tendance étant plutôt au grand calme niveau budgétaire.