Wanda Nara et le PSG, Icardi reste marié aux deux !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Poussé dehors et absent du groupe le week-end dernier, Mauro Icardi garde le sourire. Un séjour à Ibiza avec sa douce lui a même permis de faire taire une rumeur de divorce. Le PSG va garder l'Argentin avec lui pour encore longtemps.

Ce mardi à 10h30, le Paris Saint-Germain reprendra l’entrainement après deux jours de pause donnés par Christophe Galtier. Le but est désormais de préparer la rencontre de samedi prochain contre Montpellier. Le club de la capitale a pour le moment le temps de souffler entre ses rencontres, ce qui ne sera pas le cas sur l’ensemble de la saison. Chacun a bien évidemment fait ce qu’il voulait de ces deux jours de liberté, mais Mauro Icardi a été le moins discret. L’attaquant argentin, privé de la rencontre à Clermont, a pris le premier avion pour Ibiza afin de rejoindre son épouse Wanda Nara et sa famille.

Il en a immédiatement profité pour prendre la parole et faire taire les rumeurs nées de la presse argentine et largement reprises en Italie sur fond de mercato. Sa séparation annoncée avec sa femme et représentante n’est pour lui pas du tout d’actualité, malgré les confessions audio entendues ces derniers jours. Si le Paris SG est attentif à tout ce remue-ménage c’est que le couple n’est pas forcément en accord sur l’avenir sportif du buteur argentin. Mauro Icardi se voit bien faire des efforts financiers pour signer ailleurs au mercato, tandis que Wanda Nara est persuadée que son mari doit rester coûte que coûte au PSG. En attendant, ceux qui misaient sur une séparation du couple pour faire accélérer le retour en Série A d’Icardi, en sont pour leurs frais.

De nombreux messages sur Instagram

Le joueur formé au FC Barcelone a multiplié les messages et les photos sur Instagram pour expliquer qu’il était heureux en couple et avec ses enfants, profitant d’Ibiza jusqu’au dernier moment avant de rentrer sur Paris. Sa présence à l’entrainement ne fait guère de doute, même si la communication du PSG n’a pas été claire sur la raison de l’absence d’Icardi à Clermont. Utilisé pendant le stage au Japon et dans le groupe en Israël, l’attaquant parisien a été zappé pour la première journée de championnat. Il assure que c’est un choix uniquement sportif, et non pour des raisons personnelles. Cela ne change toutefois rien pour son avenir, qui n’est plus au PSG même si Luis Campos a déjà compris qu’il serait très difficile de le faire partir cet été.