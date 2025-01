Vlahovic au PSG dans une opération géniale ‍?

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

A la recherche d’un nouvel attaquant de pointe, le Paris Saint-Germain pourrait bien profiter de ses récents contacts avec la Juventus pour bondir sur Dušan Vlahović.

Le Paris Saint-Germain apprécie apparemment la Serie A. Le récent recrutement de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples pour renforcer son attaque a définitivement poussé Randal Kolo Muani vers la sortie. Le natif de Bondy est très proche de s’engager avec la Juventus sous la forme d’un prêt. Quelques détails administratifs bloquent pour l’heure l’opération, mais cette dernière n’est plus qu’une formalité. Ces échanges cordiaux avec le club turinois pourraient d’ailleurs bien servir au PSG. Le club francilien, à la recherche d’un nouvel attaquant de pointe pour apporter de la concurrence à ce poste, est toujours intéressé par Dušan Vlahović, lequel perd progressivement la confiance de Thiago Motta.

L’agent de Vlahovic a sondé le PSG

Selon les informations de La Stampa, l’agent de Dušan Vlahović se montre particulièrement actif sur le marché des transferts. Ce dernier continue d’entretenir des contacts avec de nombreuses grandes écuries européennes. Si la Premier League s’intéresse largement au Serbe, avec des clubs comme Arsenal, Chelsea et Tottenham, le Paris Saint-Germain est lui aussi dans la course. Et si les Rouge et Bleu se lançaient à l’assaut de l’attaquant de la Juventus ? Il n’est pas impossible que ce dernier demande à partir dès ce mois de janvier, lui qui voit la confiance que lui a accordée Thiago Motta régresser de match en match.

Pour rappel, cette saison, Dušan Vlahović a inscrit 12 buts et délivré 2 passes décisives en 25 rencontres disputées. Surtout, il sera en fin de contrat en juin 2026. Sa situation contractuelle est donc relativement urgente, à l’heure où la Juventus n’a pas l’air très emballée à l’idée de lui offrir un nouveau contrat. De quoi permettre au PSG d’en profiter. Reste à savoir si son profil intéresse réellement Luis Enrique, lui qui est assez stricte sur le profil de son avant-centre.