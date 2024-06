Vinicius et le PSG, l'Emir du Qatar tente un coup diabolique

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Le Paris Saint-Germain doit compenser la perte majeure de Kylian Mbappé et s’apprête à faire une folle proposition au Real Madrid pour le joueur qu’il considère comme son remplaçant.

Le moment tant attendu était redouté depuis quelques temps et indéniablement, il a fini par arriver. Après sept saisons passées sous la tunique du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ début mai et plusieurs semaines plus tard, le Real Madrid a fini par mettre fin au (faux) suspense. Le natif de Paris rejoint la Maison Blanche, ce qui laisse un grand vide au sein du PSG, conscient qu’il ne sera pas facile de remplacer le meilleur buteur de l’histoire du club. Malgré le fait que les deux parties se sont séparées en mauvais termes, le PSG ne peut nier l’impact incroyable qu’a eu l’ancien monégasque sur le jeu parisien pendant de nombreuses années. Le média espagnol Defensa Central affirme que le PSG est à la recherche de son remplaçant et que le nom de Vinicius Junior a été coché par la direction parisienne. Un choix surprenant et risqué, d’autant que l’avenir du Brésilien à long terme ne semble pas s’inscrire loin de Madrid.

Le PSG prêt à proposer un contrat XXL à Vinicius

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Football Memes Daily 🔌 (@itsfootybants)

Encore auteur d’un exercice 2023/2024 magistral chez les Merengue (24 buts et 10 passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues), Vinicius va démarrer l’an prochain sa septième saison au Real Madrid et personne au sein de l’institution espagnole ne semble prévoir un départ dans les prochaines semaines. Le club n’est pas vendeur et le joueur semble bien décidé à rester pour marquer davantage l’histoire du football. Candidat crédible au Ballon d’Or, celui qui porte le légendaire numéro 7 de la formation madrilène devrait, sauf invraisemblable retournement de situation, rester. L'Émir du Qatar n’a pas abandonné l’idée d’attirer l’ancien de Flamengo dans ses filets mais est conscient qu’il faudra dépenser une folie, que ce soit concernant l’indemnité de transfert mais également en termes de salaire pour espérer concrétiser ce dossier. Le PSG vise du lourd, à l’instar de l’arrivée de Neymar en 2017 ou de Messi en 2021, mais devra sans doute se tourner vers d’autres pistes pour se renforcer mais à n’en pas douter, Paris se donnera encore les moyens de gagner sa première Ligue des Champions à court terme.