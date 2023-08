Harry Kane plante le Bayern, le PSG soupçonné

Malgré l’accord annoncé entre Tottenham et le Bayern Munich, Harry Kane pourrait finalement honorer sa dernière année de contrat chez les Spurs. Une tendance étonnante compte tenu de ses envies d’ailleurs. Et si le Paris Saint-Germain se cachait derrière cette décision inattendue ?

Pour un joueur au palmarès vierge, le Bayern Munich représente une destination très difficile à refuser. C’est pourtant la tendance qui se dessine dans le feuilleton Harry Kane. Après de longues semaines de négociations, le champion d’Allemagne a fini par convaincre Tottenham de lui transférer son attaquant. Les deux clubs sont parvenus à un accord sur un montant supérieur à 100 millions d’euros. On pouvait penser que les Bavarois avaient fait le plus dur. Mais c’était sans compter sur la réflexion de l’international anglais.

En effet, Sky Sports explique que la philosophie du nouveau manager Ange Postecoglou inciterait Harry Kane à rester chez les Spurs. Sa décision n’est pas encore définitive. Mais si sa position se confirme, le Bayern Munich et son entraîneur Thomas Tuchel vont sûrement tomber de haut. Comment expliquer que le capitaine de Tottenham pense à recaler le cador allemand après lui avoir donné son accord ? Le média Sport Bild a peut-être la réponse.

According to our information, there are rumors that a club made Harry Kane a significantly better offer for a free transfer in 2024. Paris is looking for a replacement for Mbappé. Chelsea and Manchester United cannot be ruled out either @BILD_Sport