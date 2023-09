Vinicius entre Liverpool et le PSG, le Real n'a pas fini de pleurer

Dans : PSG.

La crainte de perdre Vinicius Jr en 2024 est désormais réelle au Real Madrid, qui n'arrive pas à le faire prolonger. Liverpool et le PSG sont à l'affût.

Homme fort de l’attaque du Real Madrid, d’autant plus maintenant que Karim Benzema n’est plus présent, Vinicius Junior a subi un coup d’arrêt avec sa blessure contractée dès le début de la saison, et qui va gâcher sa fin d’été. Il n’en reste pas moins l’atout majeur des Merengue pour la saison à venir, même si Jude Bellingham, recruté cet été au mercato, est en train de prendre une dimension incroyable au sein de la Maison Blanche. Néanmoins, il y a un dossier que les socios du Real Madrid suivent du coin de l’oeil avec de plus en plus d’inquiétude, c’est celui de la prolongation de contrat du Brésilien. Ce dernier est sous contrat jusqu’en juin 2025, et malgré plusieurs annonces positives au sujet d’une prolongation au début de l’été, absolument rien n’a été signé. Résultat, l’été prochain, il sera à un an d’être libre et le Real Madrid peut légitimement trembler.

Liverpool affute ses arguments pour Vinicius

En effet, The Athletic annonce que Liverpool compte faire une offre record pour se payer un attaquant de premier plan, misant sur plusieurs points pour remporter la mise. Tout d’abord, le départ de Mohamed Salah qui devra être compensé de manière spectaculaire même si les deux joueurs n’évoluent pas exactement au même poste. Ensuite le côté financier avec la volonté des Reds de rejoindre les grands de Premier League en effectuant des offres au-delà de 100 millions d’euros, comme cela avait été le cas pour Moises Caicedo avant que Chelsea ne surenchérisse. Enfin, la perspective de rejoindre un championnat où Vinicius Junior sera moins embêté par les problèmes de racisme dont il a pu souffrir en Espagne, pourra aussi compter dans l’esprit du joueur.

Le Brésilien possède officiellement une clause libératoire à 750 ME, mais le Real Madrid sera bien obligé de négocier si jamais son ailier se retrouve à un an de partir libre. C’est aussi pour cela que ce dossier pourrait intéresser du monde, en plus de Liverpool. La presse espagnole est persuadée que le Paris SG, dont le président Nasser Al-Khelaïfi adore Vinicius depuis longtemps, tentera sa chance. D’autant plus si Kylian Mbappé venait à quitter le club de la capitale française, ce qui reste une possibilité forte. Une situation qui risque de provoquer une très belle concurrence, même si tout pourrait dépendre de la saison personnelle et collective de Vinicius Jr à Madrid. En cas de nouveaux problèmes sur le sujet du racisme, ou d'un Real Madrid qui ne répond pas aux attentes cette saison, la volonté de l'ancien de Flamengo de partir pourrait être décuplée. Un dossier que le PSG, comme Liverpool, va suivre de très près.