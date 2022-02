Versailles veut le Parc des Princes pour sa demi-finale

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Seul petit poucet de la Coupe de France depuis sa victoire contre Bergerac, un autre club de National 2, mercredi en quarts de finale (1-1, 4-5 tab), Versailles va vivre le plus grand moment de son histoire au début du mois de mars prochain. Puisque dans le dernier carré de la coupe, le club francilien affrontera Nice, qui vient d’éliminer coup sur coup le PSG et l’OM. Autant dire que Versailles peut s’attendre à un match très compliqué. Mais pour cette rencontre, Versailles a envie de mettre les petits plats dans les grands. Et pour cela, quoi de mieux qu’un match au Parc des Princes ?

🏟 Sensation de cette Coupe de France, Versailles (National 2) aimerait disputer sa demi-finale face à Nice au Parc des Princeshttps://t.co/FqB11jlJ9Z — RMC Sport (@RMCsport) February 10, 2022

Versailles en rêve, et c’est donc en ce sens que la formation de N2 a pris contact avec la direction du PSG. « On veut juste savoir si c’est une hypothèse qui peut convenir au PSG, je pense qu’ils sont en réflexion. On agit de façon courtoise avec eux. C’est un grand club avec qui on veut de bonnes relations », lance Jean-Luc Arribart, le président de Versailles. Si une réponse est attendue au cours des prochains jours, ce potentiel rendez-vous au Parc des Princes pourrait quand même être vécu comme une humiliation pour le PSG, qui va de toute façon laisser sa couronne en fin de saison…