Verratti viré du PSG, Luis Enrique l'a humilié

Désormais au Qatar, même s'il revient chaque week-end à Paris, Marco Verratti n'est pas parti du PSG de sa propre volonté. Luis Enrique l'a brutalement viré et le milieu de terrain italien l'a vite compris.

Il avait de nombreux supporters au Paris Saint-Germain, mais cela n’a pas empêché Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos de tout faire pour que Marco Verratti quitte le club de la capitale cet été. Les deux dirigeants des champions de France ont d’abord tenté l’Arabie Saoudite, mais c’est finalement le Qatar qui a signé le chèque de 50 millions, via le club d’Al-Arabi. Depuis, l’international italien a eu droit à des adieux plutôt tristes au Parc des Princes, mais on constate via les réseaux sociaux qu’il vient dès qu’il peut à Paris.

Certains se demandent encore comment le PSG a pu se séparer d’un tel joueur, mais pour Luis Enrique il n’y avait aucun doute sur le fait que Marco Verratti n’était plus le bienvenu dans son vestiaire. On savait que l’entraîneur espagnol du PSG avait eu un entretien avec Petit Hibou, mais on a désormais la teneur d’une partie de cet entretien, pas loin d’être un entretien de licenciement.

Verratti agressé en une seule phrase

Marco Verratti traîne comme un boulet la réputation d’être un bon vivant, et de ne pas réellement avoir une hygiène de vie à la hauteur de son incroyable talent footballistique. Tout cela est arrivé aux oreilles de Luis Enrique, lequel a eu confirmation que l’Italien appréciait la vie parisienne, un peu trop même. Et il ne veut surtout pas que son vestiaire cède à la tentation, d’autant plus que Neymar, autre joueur réfractaire à une vie tranquille, a, lui aussi, été expulsé du PSG.

Alors, à en croire Le Parisien, lors du premier et seul rendez-vous entre le coach parisien et son milieu de terrain, Luis Enrique a foudroyé Marco Verratti en lui lançant sans détour : « Tu es le prototype de joueur que je déteste ». Et ce n’est pas une formule liée aux performances sportives du natif de Pescara, mais bel et bien d’un reproche lié à son hygiène de vie. Car l’ancien coach de l’équipe d’Espagne aurait adoré pouvoir compter sur un tel joueur, mais pas avec un tel comportement en dehors des terrains de football. Cette phrase, que Verratti n’avait pas vu venir, a soldé la carrière du joueur de 30 ans, lequel a bien compris qu’on ne comptait plus sur lui.

Jusqu’au dernier moment, Marco Verratti a espéré que faute de trouver un renfort de son standing, Luis Enrique allait finir pas changer d’avis. Mais ce dernier n’a rien lâché et il a confirmé à Luis Campos qu’il ne voulait pas conserver le milieu de terrain transalpin dans son effectif. Le transfert vers Al-Arabi s'est donc concrétisé, mais cela n'empêche pas Verratti de suivre les performances du PSG et surtout de revenir régulièrement dans la capitale où ses fans ont désormais l'occasion de le croiser le week-end. Cette fois, cela ne regarde plus Luis Enrique.