« ‍Venez me chercher ‍», Kvaratskhelia supplie le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est en train de faire un gros forcing pour faire venir Khvicha Kvaratskhelia. Le joueur est ok pour signer, et les deux clubs discutent de manière intense.

Khvicha Kvaratskhelia. Retenez bien ce nom qui peut faire peur au premier abord, car en seulement 24 heures, le dossier de l’attaquant géorgien a pris une tournure assez incroyable. A tel point que l’ancien joueur du Rubin Kazan pourrait bien être la recrue d’ampleur au sein de l’attaque du PSG lors de ce mercato, alors que les dirigeants assuraient qu’aucun mouvement ne serait fait sans des ventes conséquentes. Mais l’urgence est bien de concurrencer les ailiers du champion de France et Luis Enrique a approuvé les manoeuvres pour faire venir Khvicha Kvaratskhelia dans les prochains jours. Le joueur y est sensible, sachant que l’intérêt du PSG n’est pas nouveau et correspond donc réellement au projet de lui donner sa chance et du temps de jeu. En plus de cela, Naples, qui était jusque-là très réticent à le céder, n’est pas satisfait de son rendement depuis le retour de l’Euro 2024, et accepte l’idée de négocier avec le PSG affirme Sky Italia.

Le PSG accélère soudainement

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

Le journaliste vedette de Relevo Matteo Moretto affirme même que les contacts sont très avancés entre le Géorgien et le club de la capitale, et que le joueur espère désormais de tout coeur que le PSG sera capable de convaincre Naples de le lâcher. Quitte à présenter une très grosse offre financière, incluant Milan Skriniar, afin de convaincre la formation de Campanie de dire oui au départ de son ailier. Les choses vont en tout cas très vite ce jeudi et les informations se multiplient sur la volonté du PSG de frapper vite et fort dans ce dossier qui est sur le bureau de Luis Campos depuis un an désormais. Le média espagnol souligne même que Kvara ne se voit pas ailleurs qu'au pied de la Tour Eiffel dans les jours à venir, signe que le pressing du PSG a fait son effet.