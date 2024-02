Une victoire facile au Parc, la Real Sociedad provoque le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se prépare doucement mais sûrement à son huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad ce mercredi soir au Parc des Princes. Du côté basque, on est assez confiant...

Le PSG s'est bien lancé avant son choc face à la Real Sociedad ce mercredi soir en Ligue des champions. Des buts marqués, du jeu produit et une solidité retrouvée. Cependant, la C1 reste de la coupe et tous les scenarii sont à envisager, surtout avec le club de la capitale. La Real Sociedad le sait bien, même si le club basque n'a plus marqué depuis 4 rencontres et n'y arrive plus trop en Liga. Chez les fans de la Real, on est même persuadé que le club fera un très bon résultat au Parc des Princes.

Plus confiant que jamais du côté basque

🇪🇸 Les supporters de la Real Sociedad sont super confiants avant d’affronter le PSG ! 🔴🔵



📹 @PsgFanClubMaroc pic.twitter.com/Ql3ckXYkDl — Media Parisien (@MediaParisien) February 13, 2024

Comme on peut le voir sur une vidéo qui circule ces dernières heures sur X, des fans de la Real Sociedad ont donné leur pronostic pour ce huitième de finale. « PSG 0-2 Real » ; « PSG 0-1 Real » ; « PSG 1-2 Real Sociedad » ou encore « PSG 1-3 », peut-on entendre de la bouche des Basques, alors qu'un seul supporter espagnol voit le Paris Sant-Germain gagner 1 à 0 sur son terrain contre 27 qui voient la Real l'emporter. Pas certain que cela plaise beaucoup aux joueurs franciliens s'ils en avaient vent. Surtout que Kylian Mbappé sera bien de retour et sait que ce sera sans doute sa dernière saison pour marquer les esprits avec le PSG sur la scène européenne. A noter que si Robin Le Normand est bien là pour la Real, six joueurs manquent à l'appel : Alvaro Odriozola, Aritz Elustondo, Aihen Munoz, Kieran Tierney, Sheraldo Becker et Carlos Fernández. Il faudra donc faire avec les moyens du bord face à une force de frappe offensive en très grande forme et qui se trouve de mieux en mieux sur le près.