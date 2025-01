Une vente sortie de nulle part, le PSG empoche 50 millions

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Gros coup pour le PSG, avec la vente de Xavi Simons annoncée comme bouclée au RB Leipzig. Le transfert peut montrer jusqu'à 80 millions d'euros avec les bonus.

En plein coeur du mercato, il n’y avait pas d’urgence à régler la situation de Xavi Simons pour le PSG. Et pourtant, le RB Leipzig, qui vient d’être éliminé assez piteusement de la Ligue des Champions ce mercredi, a bouclé un énorme accord avec Paris. Pour récupérer l’international néerlandais de manière définitive, le club allemand a décidé de mettre fin à son prêt et de le transférer dans l’ancienne RDA pour la somme de 50 millions d’euros. Un montant minimum mais qui comprend de nombreuses clauses et bonus. Le joueur formé au FC Barcelone pourrait ainsi rapporter 30 millions d’euros de plus selon ses performances individuelles et celles de Leipzig dans les années à venir. Soit un total atteignable de 80 millions d’euros. Sky Deutschland précise toutefois sans surprise qu’il faudrait d’énormes performances pour que les bonus soient atteints. Ce sont souvent des bonus en cas de titre national, de bon classement au Ballon d’Or, qui sont ainsi tentés pour faire gonfler le prix d’un joueur avec un énorme potentiel comme l’est Xavi Simons.

Simons à Leipzig jusqu'en 2027

🚨🧨 BREAKING: RB Leipzig will sign #Xavi on permanent deal ✔️



Contract until 2027. Transfer fee: €50m + add-ons as per @philipphinze24 and @BILD_rbleipzig.



Transfer fee can rise to €80m with bonus payments. But it is rather unrealistic that this amount will be reached.… pic.twitter.com/vmeMan93qC — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 30, 2025

Le milieu offensif n’a jamais caché qu’il se sentait bien à Leipzig, et qu’il souhaitait rester en Allemagne. Ce sera le cas jusqu’en juin 2027 puisque ce transfert lui permettra de signer pour deux ans et demi avec le RB, avec certainement une copieuse clause libératoire comme sait le faire la formation allemande. Leipzig va ainsi battre largement le record de son plus gros achat, qui était de 40 millions d’euros, déjà en Ligue 1, pour faire venir Loïs Openda en provenance de Lens. De son côté, le PSG va empocher une très belle somme pour un joueur qui n’a rien coûté et a failli être vendu au PSV Eindhoven il y a peu, pour un montant bien inférieur.