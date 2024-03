Une vente record cet été, le PSG y pense

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG, qui compte bien récupérer Xavi Simons l'été prochain, a toujours eu une histoire compliquée avec le milieu néerlandais. Et si une grosse offre arrivait, il n'est pas certain que le club de la capitale dise non.

Le PSG ne va pas parvenir à rentrer dans ses frais avec Kylian Mbappé, qui partira gratuitement en fin de saison, indubitablement du côté du Real Madrid. Le joueur acheté 180 millions d’euros en 2017 va tout de même faire des concessions sur certaines de ses primes, pour un montant non négligeable, histoire de ne pas donner l’image de l’homme parti comme un voleur sans rapporter un seul centime. Mais dans l’histoire, il restera comme un départ gratuit en fin de contrat. Par contre, il libérera une énorme place dans la masse salariale, ce qui va permettre au PSG de recruter.

Simons taulier du PSG post-Mbappé ?

Il ne faudra pas faire comme quand le Barça a laissé filer Neymar, et que des recrues très chères sont arrivées sans parvenir à répondre aux attentes. La solution peut venir de Xavi Simons, encore une fois très à son aise au haut niveau ce mercredi à l’occasion du match de Leipzig au Real Madrid. Le milieu de terrain en partie formé au PSG est pressenti pour revenir de son prêt en provenance d’Allemagne en fin de saison, même si son dossier connait toujours d’étonnants rebondissements.

Un dernier coup de théâtre est toujours possible puisque selon Le Quotidien du Sport, le PSG ne dirait pas non en cas de très grosse offre pour le milieu de terrain néerlandais. Une offre à 70 millions d’euros permettrait de réaliser la deuxième plus grosse vente de l’histoire du club parisien, derrière celle de Neymar à Al-Hilal, et de montrer que le champion de France sait aussi gérer ses jeunes joueurs au niveau de la rentabilité financière. Mais l’idée prioritaire n’est bien évidemment pas celle-là puisque le but est d’intégrer enfin Simons à l’équipe première en tant que titulaire, pour renouveler l’effectif et faire du Paris SG une équipe performante mais aussi d’avenir.

Il faudra toutefois surveiller la position des dirigeants parisiens si jamais des offres folles venaient à tomber pour Simons pendant l’été, sachant que des clubs anglais et espagnols le suivent depuis longtemps déjà.