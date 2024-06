Une vente historique, le PSG prépare un mercato de feu

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG demande 60 millions d'euros pour un remplaçant acheté à prix d'or l'été dernier. Les discussions avec Manchester United sont compliquées, mais Nasser Al-Khelaïfi veut absolument frapper fort niveau vente.

Pendant plus d’une décennie, le PSG a été considéré comme un club acheteur en France et à l’étranger, se montant même bien incapable de vendre correctement des joueurs. Mais ces derniers temps, la donne a changé notamment grâce à l’émergence de nouveaux pays dans le monde du football. L’été dernier, Paris a ainsi effectué de loin son record de vente en cédant Neymar en Arabie saoudite pour 90 millions d’euros, et Marco Verratti au Qatar pour 45 millions d’euros. Il sera difficile de faire mieux, mais le PSG négocie actuellement pour la deuxième plus grosse vente de son histoire.

Manchester United est loin du compte

En effet, arrivé l’été dernier pour 60 millions d’euros, Manuel Ugarte n’a pas convaincu Luis Enrique, et les suiveurs du club de la capitale non plus. Omniprésent en début de saison, l’Uruguayen a ensuite explosé en vol et a semblé trop juste sur bien des plans, notamment en ce qui concerne l’utilisation du ballon par rapport à un Vitinha qui a éclaté à ce niveau. Le Sud-Américain, actuellement présent à la Copa America, a bien compris que le PSG ne comptait pas sur lui et laisse son agent négocier un éventuel départ. Une situation qui a réveillé l’appétit de Manchester United, alors que Chelsea avait fait un énorme forcing pour le faire venir à l’été 2023 sans parvenir à devancer Paris.

Mais la première offre des Red Devils a été repoussée cette semaine, et le Telegraph annonce que le PSG s’est montré très clair. Nasser Al-Khelaïfi veut récupérer les 60 millions d’euros qu’il a dépensés, et que l’offre de MU était bien loin de ce montant. Tout le monde va devoir faire des efforts mais le champion de France entend bien réaliser la plus grosse vente de son histoire avec un club européen, record qui date de 2019 et appartient à Gonçalo Guedes, cédé à Valence pour 40 millions d’euros à l’époque. Un tel départ permettrait en tout cas au PSG d’avoir encore plus de moyens pour frapper fort cet été dans le recrutement.