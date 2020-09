PSG : Deux offres coup sur coup, ce latéral fait saliver

Dans : PSG.

Troisième choix au poste de latéral gauche derrière Juan Bernat et Layvin Kurzawa, Mitchel Bakker a montré pendant la reprise que le PSG pouvait compter sur lui.

Malgré sa grande taille assez inhabituelle pour ce poste, le Néerlandais s’est montré appliqué défensivement et a tenté de se montrer disponible offensivement. Un comportement qui n’a pas échappé à Thomas Tuchel, qui lui a donné un temps de jeu non négligeable, notamment dans les finales de Coupe. Toutefois, son statut n’a pas changé puisque l’Espagnol comme le Français, devant lui dans la hiérarchie, sont toujours là. Un prêt est donc à l’étude et le Celtic Glasgow effectue un énorme pressing pour convaincre le PSG de lui lâcher l’ancien joueur de l’Ajax. Une première offre en ce sens a été effectuée, et immédiatement repoussée.

Mais selon le Daily Record, le champion d’Ecosse va très rapidement revenir avec une seconde charge. Pour s’offrir Bakker pendant une saison, le Celtic va tout d’abord proposer un partage de son salaire plus avantageux pour le Paris SG, tout en se réservant le droit de changer de stratégie, et de faire une offre avec tout simplement un prêt payant. Voilà qui pourrait intéresser le PSG, qui a besoin de faire rentrer de l’argent cet été, et pourrait donc réaliser cet objectif avec un joueur au temps de jeu encore anecdotique quand tout le monde est sur le pont. Pas de quoi renflouer les caisses, puisque pour le moment, Leonardo n’envisage pas de vendre le défenseur latéral de manière définitive, même si son avenir pourrait vite être bouché si jamais, après Kurzawa, Bernat venait à prolonger dans les prochaines semaines.