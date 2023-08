Une tournée en Asie et un but, il s'éclate au PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Auteur de bons débuts sous le maillot du Paris Saint-Germain, Marco Asensio se sent déjà comme un poisson dans l’eau au sein de sa nouvelle équipe.

À l’approche du retour de la Ligue 1, le club de la capitale française monte clairement en pression. Suite à un début de préparation estivale compliqué, avec des revers contre les Japonais de Cerezo Osaka (2-3) et l'Inter Milan (1-2), le PSG a terminé sa tournée asiatique sur une bonne note avec un large succès face aux Sud-Coréens de Jeonbuk Motors (3-0). Une rencontre au cours de laquelle Marco Asensio a marqué de précieux points dans l’esprit de Luis Enrique. Auteur de son premier but sous le maillot parisien d’une belle frappe du gauche (88e) sur une passe de Neymar, l’ancien attaquant du Real Madrid prouve qu’il s’est parfaitement bien intégré au sein du PSG. Une tendance confirmée par le principal intéressé.

« C'est un groupe incroyable »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Asensio (@marcoasensio10)

« Je suis très heureux de marquer mon premier but, et pour la victoire. Je crois que c'était important de terminer la tournée avec une victoire, donc je suis très heureux sur le plan personnel et pour l'équipe aussi, qui va de l'avant et qui monte en puissance. Tout se passe bien, avec les coéquipiers, avec l'entraîneur. C'est un groupe incroyable, l'ambiance est superbe, nous sommes en train de créer une équipe et nous le montrons déjà. Cette tournée, outre le fait que l'entraîneur nous transmet ses idées, sert également à unir tous les joueurs et tout le staff. Il y a une bonne ambiance et à partir de là nous devons construire une équipe comme nous le faisons pour jouer dans toutes compétitions qui nous attendent, et gagner », a lâché, sur la chaîne officielle du club, Asensio, qui retrouve donc du plaisir à jouer au foot du côté de Paris, ce qui n’était plus forcément le cas du côté de Madrid ces derniers mois…