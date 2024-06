Une surprise à 80 ME, le PSG tente sa chance

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne va pas chômer cet été sur le marché des transferts. Luis Enrique explore pas mal de pistes pour renforcer son milieu de terrain.

A Paris, la direction travaille fort pour faire repartir le projet suite au départ récent de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le PSG se doit de se montrer ambitieux, même si la politique n'est plus vraiment tournée vers l'achat de stars. Luis Enrique veut pouvoir compter sur des jeunes joueurs ou des éléments résolument tournés vers le collectif. Si des pistes séduisantes et connues sont ouvertes, comme Joao Neves ou encore Bruno Guimaraes, quelques coups sont aussi à faire concernant des joueurs un peu moins connus mais surtout plus accessibles.

Le PSG se jette sur Hjulmand

Selon les informations de A Bola, le PSG s'est lancé sur la piste de Morten Hjulmand. Le Danois du Sporting sort d'une très belle saison. Sélectionné pour l'Euro 2024 en Allemagne avec le Danemark, il a même marqué face à l'Angleterre il y a quelques jours. Le club portugais estime son joueur à 80 millions d'euros. Mais les bonnes relations de Luis Campos avec les écuries du championnat portugais pourraient faire baisser la note ou du moins faciliter son arrivée. A noter que dans ce dossier menant à Hjulmand, le PSG devra faire face à une rude concurrence puisque le FC Barcelone, Manchester United et Tottenham sont également dans le coup. Les prochaines semaines en diront plus dans ce dossier, notamment une fois que le joueur en aura terminé avec son Euro. Mais les pistes explorées par le Paris Saint-Germain montrent bien une chose, l'heure des grandes stars est terminée. Luis Enrique a un projet bien précis en tête mais a tenu à être rassurant en fin de saison passée, son équipe sera meilleure que lors du précédent exercice.