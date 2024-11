Une star légendaire au Parc des princes, c'est bientôt signé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a tourné le dos aux stars, mais le club de la capitale pourrait bientôt accueillir au Parc des Princes une star du MMA.

Lors du récent match entre le PSG et Strasbourg, Cédric Doumbé était présent sur la pelouse, répondant aux questions de DAZN. Mais si la star du MMA est supporter du club de la capitale, ce qui lui avait valu la présence de très nombreux joueurs parisiens lors de son combat face Baïssangour Chamsoudinov le 7 mars 2024 Bercy, cette fois ces derniers n'auront pas loin à aller afin d'assister à la très attendue revanche entre les deux combattants. Sauf retournement de situation, ce choc devrait se dérouler dans la première moitié de l'année 2025 au Parc des Princes. Car face à la demande colossale des billets lors du premier match, lequel avait tourné court après une improbable histoire d'écharde dans le pied de Doumbé, les organisateurs ont décidé de voir beaucoup plus grand et d'installer la célèbre cage au milieu du stade de la porte Saint-Cloud pour permettre à plus de 50.000 spectateurs d'être présents.

Le Parc des Princes va accueillir un événement mondial

Invité de RMC ce mercredi, c'est le combattant franco-camerounais de 32 ans qui a fait cette annonce, même s'il a voulu laisser planer encore un peu le mystère. « Le match retour aura lieu. Si le PFL, l'organisation dans laquelle je combats, a décidé de faire signer Baki Chamsoudinov, c'est uniquement pour cette revanche que le monde entier attend après la frustration de cette fameuse épine très notoire aujourd'hui. Ce combat aura lieu au deuxième trimestre 2025 et en France. Ce sera probablement dans un stade plus grand que Bercy. Un stade qui a une allure de Parc, je n'en dirai pas plus », a confié Cédric Doumbé. Il ne fait aucun doute que cet événement n'aura aucun mal à remplir le stade que fréquente le Paris Saint-Germain.

Compte tenu du calendrier de Ligue 1, le Parc des Princes sera libre en juin pour accueillir cette soirée qui s'annonce folle. Pour mémoire, le Paris Saint-Germain a eu jusqu'en 1997 un club de boxe anglaise. Et le Parc des Princes a aussi accueilli un championnat du monde de boxe en 1986, il avait opposé Louis Acaries face à Carlos Santos.