Une signature secrète en attaque, le PSG a tout prévu

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La fin du mercato est remplie d’incertitudes au PSG, où l’on se demande si Luis Campos et Luis Enrique vont finalement recruter un joueur offensif pour compenser la blessure longue durée de Gonçalo Ramos.

Luis Enrique a répété tout au long de l’été qu’il n’était pas intéressé par la venue d’un numéro neuf, et cela malgré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid et les débuts compliqués au Paris Saint-Germain de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani. La blessure de l’international portugais pour les trois mois à venir a-t-elle changé la donne ? A priori non pour Luis Enrique, qui a répété ces derniers jours en interne qu’il n’avait pas envie d’accueillir un avant-centre. En revanche, l’ex-sélectionneur de la Roja est ouvert à la venue d’un joueur de couloir polyvalent à l’instar par exemple de Lookman, Sancho ou Williams, qui ont été de véritables cibles du PSG, validées par l’entraîneur.

Le PSG a pris sa décision finale pour Victor Osimhen ! https://t.co/LIZGuzpuHv — Foot01.com (@Foot01_com) August 28, 2024

A trois jours de la fin du mercato, la tendance est néanmoins à un statu quo au sein de l’effectif dans le domaine offensif qui devrait donc être composé pour la saison à venir de Kolo Muani, Ramos, Barcola, Dembélé, Asensio, Doué, Lee ou encore Mayulu et Mbaye. Dans son édition du jour, L’Equipe confirme que la tendance n’est pas au recrutement d’un nouvel attaquant. Mais une phrase de notre confrère Loïc Tanzi laisse penser que cette position ferme du PSG est peut-être un énorme jeu de poker menteur dans l’optique de recruter un joueur à prix réduit au dernier moment.

Le PSG à l'affût d'une grosse opportunité ?

« Les dirigeants parisiens continuaient ces dernières heures de répéter, en privé, qu'ils ne feraient pas venir de numéro neuf, même après la blessure de Gonçalo Ramos. Le poker menteur n'est jamais loin, mais il faudra sûrement guetter les autres postes pour compter sur une recrue parisienne avant vendredi soir » publie dans les colonnes du quotidien national le spécialiste du mercato. Une surprise de dernière minute n’est donc pas à exclure au Paris Saint-Germain, où l’on ne se privera pas en cas de très belle opportunité. Et cela même si à 72 heures de la fin du mercato, la priorité est bien de renforcer le secteur défensif, et non pas l’attaque, ce que regrettent d'ailleurs certains observateurs.