PSG : Neymar ? Daniel Riolo ne peut pas se retenir

Dans : PSG.

Les vacances de Neymar, voilà un sujet qui inspire Daniel Riolo avant la reprise de la Ligue 1.

La Ligue 1 n’a pas encore repris, l’émission de RMC l’After Foot est donc en version light et débat sur le mercato, la préparation ou même les vacances des stars du football. Celles de Neymar ont été beaucoup commentées, notamment en raison du ventre arrondi du Brésilien sur certains clichés diffusés sur les réseaux sociaux, laissant transparaitre un repos bien fêté par le numéro 10 du PSG. Fréquemment habitué à taper sur l’hygiène de vie de Marco Verratti, Daniel Riolo s’est trouvé sans aucune difficulté une autre cible au Paris SG avec Neymar. C’est notamment la réaction de son clan, qui avait assuré que le Brésilien n’avait pas pris un gramme pendant les vacances, qui a inspiré le polémiste. Comme souvent, Daniel Riolo a manié l’ironie pour laisser entendre que l’ancien barcelonais n’avait toujours pas changé dans sa tête, et que les conséquences seraient les mêmes sur le terrain. Pour la tête d’affiche de RMC, ce sera encore une saison avec des blessures, inévitables avec ce train de vie et ses longues heures de veille la nuit pour jouer aux jeux vidéos, au poker en ligne ou regarder des feuilletons brésiliens.

L’entourage de Neymar se veut rassurant après la sortie des photos : « il passe les mêmes vacances que d’habitude »…. Rassurant en effet 😂😂 on vise un peu plus que 50% des matches ?? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 5, 2021

« L’entourage de Neymar se veut rassurant après la sortie des photos : « il passe les mêmes vacances que d’habitude »…. Rassurant en effet 😂😂 on vise un peu plus que 50% des matches ?? », a lancé un Daniel Riolo qui fait référence aux graves blessures de Neymar lors de ses deux premières années au Paris SG, puis aux nombreux matchs manqués pour des pépins physiques, sans parler des suspensions, par la suite. Alors que Neymar ne rajeunit pas, son hygiène de vie pourrait en effet lui jouer des tours s’il ne rectifie pas le tir. En attendant, il sera en cette fin de semaine de retour à l’entrainement, et devrait reprendre la compétition dans la dernière quinzaine du mois d’août s’il est prêt.