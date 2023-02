Une révolte du PSG face au Bayern, il n’y croit pas

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera très attendu ce mardi soir en Ligue des champions face au Bayern Munich. Pour certains observateurs, difficile de croire en un exploit du club de la capitale.

Le PSG n'y arrive plus en ce début d'année 2023. Les champions de France ont de nouveau connu la défaite ce samedi en Ligue 1. Une débâcle à Monaco qui fait beaucoup parler, entre tensions avec les fans et niveau de jeu insuffisant. Bonne nouvelle néanmoins pour le club de la capitale avant de recevoir le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes, un retour possible dans le groupe de Kylian Mbappé. Selon L'Equipe et Le Parisien, le champion du monde 2018 s'est donné tous les moyens possibles pour revenir plus tôt que prévu. Cependant, certains ne croient pas forcément possible une victoire du PSG face aux Bavarois, plus solides et rigoureux collectivement. C'est notamment le cas de Bixente Lizarazu.

Le PSG trop faible sans Mbappé ?

Sur le plateau de Téléfoot, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. Et pour lui, le PSG a trop de carences pour espérer, sauf si Mbappé peut tenir sa place, ce qui est encore loin d'être assuré : « On peut avoir une réaction d’orgueil, se sublimer en Ligue des Champions. Mais tout ce qu’on a vu sur les deux derniers matches ne le démontre pas. À Marseille, le PSG s’est fait manger dans l’intensité. Sur un plan athlétique, il y a eu une grande différence avec l’OM. L’absence de Kylian Mbappé ? On a pu s’apercevoir que sans lui, il n’y a pas cette force en contre-attaque. S’il avait été là, l’OM n’aurait pas joué de la même façon. Sans lui, le jeu parisien est plus simple à lire ». Les prochaines heures seront décisives au PSG, alors que le groupe est sous tension et va devoir réagir, sous peine de plonger un peu plus dans la crise. Car rien ne semble gagné cette saison pour les champions de France en titre.