Une offre tombe pour Marquinhos, le PSG va réfléchir

Par Corentin Facy

Capitaine du PSG, Marquinhos n’est toutefois pas intransférable dans l’esprit des dirigeants parisiens, lesquels pourraient d’ailleurs recevoir une grosse offre pour le Brésilien lors du mercato estival.

Le mercato du Paris Saint-Germain risque d’être très animé l’été prochain. Le départ de Kylian Mbappé est d’ores et déjà acquis mais en plus de perdre son vice-capitaine, le club de la capitale pourrait perdre… son capitaine. Et pour cause, rien ne dit pour l’instant que Marquinhos va rester au PSG une saison de plus. Certes, le bail de l’ancien Romain court jusqu’en juin 2028. Mais le natif de Sao Paulo n’est pas indispensable aux yeux de Luis Enrique, qui n’écarte pas l’idée de s’en séparer.

Ce petit bruit est arrivé aux oreilles de certains clubs européens et notamment des dirigeants de Chelsea. A en croire les informations du site britannique Tribal Football, les Blues sont très intéressés à l’idée de recruter Marquinhos lors de la prochaine période de transferts. Après avoir récupéré Thiago Silva à la fin de son contrat avec le club parisien, les Blues ont manifesté leur intérêt pour Marquinhos et seraient prêts à soumettre une offre importante au PSG.

Chelsea est très intéressé par Marquinhos

A cette heure, aucun montant n’a filtré mais Chelsea semble disposé à soumettre une offre conséquente à Paris afin de convaincre l’état-major du club francilien de lâcher l’international brésilien. La question est maintenant de savoir à quelle hauteur de prix Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi seront enclins à négocier le départ de leur défenseur historique, lequel a rejoint le PSG en 2013 en provenance de la Roma pour 30 millions d’euros. Par ailleurs, nul doute qu’en cas de départ de Marquinhos lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain sera dans l’obligation de mettre le paquet pour s’attacher les services d’un défenseur central de très haut niveau dans les mois à venir. Les noms de William Saliba (Arsenal) ou encore de Leny Yoro (Lille) ont filtré, sans que l’on sache encore précisément qui seront les joueurs ciblés en priorité par Paris cet été.