Une occasion en or pour Newcastle, le PSG ne va pas aimer

Avec les recrutements de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain n'a plus besoin d'Hugo Ekitike. Si Paris pensait pouvoir revendre le joueur à Newcastle, Serhou Guirassy vient chambouler les plans du club de la capitale.

Considéré comme un immense flop du PSG, Hugo Ekitike n'entre pas dans les plans de Luis Enrique, qui possède déjà deux joueurs internationaux au même poste. Même si le rendement de Ramos ou de Kolo Muani n'est pas à la hauteur des espérances, Ekitike n'a aucun avenir à Paris. L'ancien joueur du Stade de Reims a eu l'opportunité de rejoindre Francfort lors du dernier mercato mais a refusé de signer pour le club allemand. Newcastle était intéressé par le recruter cet hiver, afin de concurrencer Alexander Isak. Mais avec la récente forme de Serhou Guirassy, les Anglais n'ont plus du tout les mêmes plans. Le joueur du VfB Stuttgart vient briser les rêves d'une belle vente pour les Parisiens.

🚨📃 #Newcastle are still considering Serhou #Guirassy one of the preferred strikers to strengthen their attack.



📌 The 🇬🇳 player - 15 goals in 10 appearances in Bundesliga so far - has a contract with #Stuttgart until 2026 with release clause. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/i37Q7J3jc1