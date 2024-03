Un « ‍rat d’égout ‍», Cyril Hanouna atomise une star du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans l’émission « Touche pas à mon poste » sur C8, Cyril Hanouna a balancé une anecdote immobilière inattendue sur une ancienne grande star du PSG dont il n’a pas révélé l’identité.

Les stars du Paris Saint-Germain sont économes, tout du moins certaines. Dans son émission « Touche pas à mon poste », diffusée tous les soirs sur C8, Cyril Hanouna a révélé les coulisses d’une négociation entre lui… et une ancienne grande star du PSG. Le journaliste TV raconte qu’il louait une maison en région parisienne et qu’un ancien grand joueur parisien, qui n’est plus au club cette saison, était très intéressé. Dans ce genre de cas, le Paris Saint-Germain prend en charge une certaine somme pour que ses joueurs trouvent une location sans que cela leur revienne trop cher.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Dans le cas de Cyril Hanouna, le tarif de la location était légèrement supérieure à la somme prise en charge chaque mois par le Paris Saint-Germain. Mais contre toute attente et malgré le salaire imposant des grandes stars dans la capitale, le joueur en question a refusé de mettre 15 à 20 % de sa poche pour obtenir la maison en location. « Je vais vous raconter une petite anecdote. J’ai failli louer une petite bicoque (une maison, ndlr.) à un joueur de foot très connu du PSG. Un joueur très, très, très connu. Je lui ai proposé le prix, enfin mes équipes, le mec qui s’occupe de ça » indique Cyril Hanouna, qui poursuit.

Cyril Hanouna raconte ses négociations avec une star du PSG

« Le PSG donne une somme au joueur pour qu’il loue et il devait rajouter un peu pour avoir la maison. Le gars n’a pas voulu rajouter. Il dit non. Le PSG donne une somme, c’est une belle somme, mais il n’a pas voulu rajouter. Il y avait 15-20% en plus de ce que donnait le PSG. Il n’a pas voulu rajouter et donc il n’a pas pris la maison. C’est un rat d’égout le gars » s’est lâché Cyril Hanouna sur C8 avant de conclure en répondant à quelques questions de ses chroniqueurs. « Français ? Non pas Français. Ce joueur n’est plus au PSG. Un très grand joueur. Il s’appelle Lionel ? Je ne peux pas dire qui c’est, il est parti » a lancé Cyril Hanouna. Sans que l’on sache s’il s’agit de Neymar, Messi, Cavani ou un autre, le journaliste n’aura en tout cas pas fait la pub des stars du PSG à travers cette anecdote néanmoins très croustillante, il faut le reconnaître.