Un plan C inattendu pour sauver le PSG

Par Adrien Guyot

Après la boulette de Matveï Safonov mardi soir en Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich, le débat autour de l’identité du gardien numéro 2, voire numéro 1, a été relancé. Ce qui ouvre peut-être la porte à Arnau Tenas.

Mardi, Matveï Safonov a débuté la rencontre sur la pelouse du Bayern Munich à la surprise générale. Le gardien russe a remplacé Gianluigi Donnarumma, pas convaincant sur les derniers gros matchs et peut-être même diminué physiquement. Cependant, l’ancien de Krasnodar, acheté pour 20 millions d’euros cet été, n’a pas été décisif et a commis une bourde sur l’unique réalisation de la rencontre avant la pause. Une prestation qui interroge sur le statut de Safonov au club, et par ricochet, celui de Tenas, déclassé et devenu gardien numéro 3 durant l'intersaison après l'arrivée du Russe. Dans l’émission 100% PSG La Tribune, les consultants estiment que le portier espagnol doit désormais avoir sa chance comme la doublure de Donnarumma.

Tenas futur deuxième gardien au détriment de Safonov ?

💬 "Parfois pour se donner raison, Luis Enrique peut exposer certains joueurs. Il peut avoir fait ça avec Safonov pour Tenas par la suite"



🔴🔵 @AmbreGodillon dans 100% PSG la tribune ➡️ https://t.co/8w9JWcnD3Z pic.twitter.com/Ytwn6Xuz5m — France Bleu Paris (@francebleuparis) November 27, 2024

«Arnau Tenas est un gardien qui coche pas mal de cases dans l’esprit de Luis Enrique depuis le début. C’est lui qui l’avait lancé en équipe nationale. J’ai l’impression, avec sa conférence de presse d’après-match, qu’il savait que Safonov ferait sa boulette. Enrique peut se demander ce qui l’empêche de tenter son troisième gardien», estime Bruno Salomon, qui voit pourquoi pas Luis Enrique mettre Tenas en numéro 1. Ambre Godillon partage également cet avis : «Je pense qu’il doit être le numéro 2, et que Donnarumma devrait rester numéro 1. On parlait de duels aériens et de relances. Si tu veux instaurer une alternance et que tu veux mettre en place un pressing haut, garder le ballon et résister au contre pressing, autant mettre Arnau Tenas. Parfois, pour se donner raison auprès de sa direction, il est prêt à exposer ses joueurs. Vous avez acheté ce joueur pour tant d’argent, voilà le résultat. Il fait un constat d’échec comme il l’a déjà fait avec Randal Kolo Munani», a-t-elle développé. Les choix de Luis Enrique au poste de gardien dans les prochains matchs seront particulièrement épiés par les supporters du PSG.