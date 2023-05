Un mot et le Qatar torpille le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un rêve impensable de Nasser Al-Khelaïfi peut soudainement se réaliser cet été. Le PSG est en effet attentif à la situation de Vinicius Junior, qui n'en peut plus de son traitement en Espagne.

La fin de saison du Real Madrid est décevante à tous les niveaux, en dehors de la Coupe du Roi remportée récemment et qui permet de sauver l’honneur pour 2023. L’élimination en Ligue des Champions a fait très mal en raison de la démonstration de Manchester City, et cela fait plusieurs semaines que l’espoir avait disparu en Liga. Mais cette saison aura marqué non seulement l’explosion de Vinicius Junior en tant qu’attaquant vedette de l’équipe merengue, mais aussi sur le fait qu’il était désormais pris régulièrement pour cible par le public espagnol dans des proportions désastreuses. Les incidents racistes se multiplient, et désormais c’est quasiment à chaque match que le Brésilien est ciblé, dans le but de l’énerver au plus haut point et de lui faire péter les plombs.

Le Real fait front pour Vinicius

Avec la complicité des instances et des clubs, qui ne dénoncent ces agissements que quand ils sont devant le fait accompli, le championnat espagnol voit son image se dégrader fortement. Vinicius Junior, dans ses prises de parole depuis les évènements de dimanche à Valence, tient à rappeler qu’il ne s’agit pas d’incidents isolés, mais bien de chants repris de plus en plus largement et de plus en plus régulièrement dans les stades de la Liga.

Le problème est tel que le transfert de Vinicius Junior a été évoqué pour la première fois dans la foulée de ces incidents et de son carton rouge reçu à Valence. Même s’il n’a rien à reprocher au Real Madrid, le Brésilien estime que le football est devenu difficile à supporter en Espagne si les incidents de ce niveau se multiplient. La Casa Blanca, son capitaine Karim Benzema, ainsi que son entraineur Carlo Ancelotti, ont décidé de monter au front pour défendre leur attaquant, mais cela pourrait ne pas suffire.

Sport évoque pour la première fois une destination possible pour l’international brésilien, et il s’agit bien sûr du PSG. Nasser Al-Khelaïfi a depuis toujours rêvé de faire venir l’ancien de Flamengo, même si le Real Madrid a mis une clause à un milliard d’euros qui empêche toute transaction forcée. Mais en revanche, le Qatar serait prêt à mettre le paquet pour un transfert si jamais Vinicius Junior devait exprimer publiquement, ou à ses dirigeants, sa volonté de changer d’air pour continuer à jouer au football dans de bonnes conditions. Dès lors, le ton changerait et le Real pourrait bien finir par être obligé d’écouter les offres. Pour le moment, c’est encore lointain, mais le PSG est à l’affût, même si le Brésilien a tout de même le gros défaut d’évoluer au même poste que Kylian Mbappé.