Un milliardaire fan du PSG bientôt président du Paris FC

Par Mehdi Lunay

La famille Arnault va devenir actionnaire majoritaire du Paris FC. Un projet que l'on doit, non pas au patriarche Bernard Arnault, mais à son fils Antoine. Grand amateur de football, il supporte depuis longtemps...le PSG.

Le PSG va avoir enfin une adversité au sein même de la capitale. Présent en Ligue 2 depuis plusieurs années, le Paris FC connaît sa révolution. Ce mercredi, les médias sportifs ont annoncé son rachat prochain et ce n'est pas par n'importe qui. Le Paris FC va entrer dans le giron de la famille Arnault, la plus riche de France, ainsi que de Red Bull. Néanmoins, Bernard Arnault joue un rôle mineur dans cette acquisition. Ses enfants et surtout son fils Antoine sont à la base de cette opération. Passionné de football, Antoine Arnault rêvait d'acquérir un club français depuis quelques années.

Un ami du PSG pour diriger le PFC

RMC Sport révèle le profil de l'homme d'affaires de 47 ans. C'est un romantique du football qui aime les clubs bien ancrés dans un territoire local. Selon le média, Antoine Arnault a d'abord pensé aux équipes nordistes, sa région d'origine, comme Lille, Lens et Valenciennes. Son choix s'est finalement porté sur le Paris FC puisque l'occasion de le racheter s'est présentée. L'homme d'affaires va donc désormais concurrencer le PSG à Paris d'une certaine manière. Une idée étonnante quand on sait qu'Antoine Arnault est un inconditionnel du PSG.

Passionné de ballon rond et supporter acharné du PSG, Antoine Arnault figure au cœur du rachat du Paris FC. https://t.co/fU6K74XGPT — RMC Sport (@RMCsport) October 9, 2024

Supporter du club depuis de très nombreuses années, il siège souvent dans la tribune présidentielle du Parc des Princes. Mais, sa relation avec le PSG ne se limite pas au simple match de foot. En effet, le fils de Bernard Arnault est un ami proche de Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. En outre, LVMH l'entreprise de son père a noué de nombreux partenariats avec le PSG mais aussi le Qatar. Il sera très intéressant de voir comment le Paris FC va se développer alors qu'on annonce une arrivée d'Antoine Arnault à la présidence du PFC dans deux ans. Une chose est sûre, on imagine mal le derby parisien être aussi tendu que le classico PSG-OM.