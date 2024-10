Un milliardaire à la tête du Paris FC, Nasser Al-Khelaïfi sort le champagne

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Le rachat du Paris FC par la famille Arnault et l'entreprise Red Bull, qui va faire entrer le deuxième club parisien dans une autre dimension, est plutôt bien vu du côté du PSG.

Ces derniers temps, les clubs français attirent de gros investisseurs, que ce soit à Saint-Etienne avec Larry Tanenbaum ou à Strasbourg avec BlueCo. Et cette semaine, l’annonce du rachat du Paris FC par la famille Arnault aux côtés du groupe Red Bull a marqué tous les suiveurs du football français. En même temps, entre la puissance financière de la troisième fortune mondiale, qui va progressivement acheter 85% du club francilien, et le savoir-faire de la marque autrichienne, qui a investi avec brio à Leipzig ou Salzbourg, le Paris FC aura sûrement les moyens à terme de briller au sommet de la L1. Jusqu’à concurrencer le grand Paris Saint-Germain ? Si cette nouvelle a forcément été bien prise par la LFP, qui se réjouit de l’arrivée d’un tel investisseur dans le football français, qu’en est-il du côté de PSG ?

« C'est fantastique pour Paris et fantastique pour le football français »

🚨🚨 Nasser sur le rachat du PFC :



Il s'entend "incroyablement bien" avec le milliardaire français.



"C’est une super nouvelle. C’est fantastique pour Paris, fantastique pour le foot français. Cela va apporter de l’émulation et une nouvelle concurrence saine au plus haut niveau… pic.twitter.com/Irlvrs0xn6 — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) October 10, 2024

D’après les dires de Nasser al-Khelaïfi, le PSG salue la future montée en puissance de son club concurrent. « Le rachat du Paris FC, c’est une excellente nouvelle. C'est fantastique pour Paris et fantastique pour le football français. Cela va apporter de la concurrence au plus haut niveau du football parisien », a lancé le président du PSG en marge du Congrès de l’ECA. Proche de la famille Arnault, sachant qu’Antoine est souvent présent dans le Carré du Parc des Princes, Al-Khelaïfi a également pu rencontrer Oliver Mintzlaff, l’un des patrons de Red Bull, à Athènes cette semaine pour discuter de ce futur rachat. Alors que pour l’instant, les relations entre le PSG et les futurs propriétaires du PFC sont très bonnes, si le deuxième club parisien venait à faire de l’ombre au PSG dans les années à venir, notamment en Coupe d’Europe, l’avis d’Al-Khelaïfi pourrait bien changer.