Un mercato de feu, le PSG fixé le 13 décembre

Le PSG rêve de frapper encore fort cet hiver pour donner à Luis Enrique les armes pour aller très loin en Europe. Mais pour cela, il va falloir passer les poules, ce qui est loin d'être gagné à l'heure actuelle.

Dans une semaine, le PSG jouera son avenir européen avec un match à Dortmund où il devra absolument s’imposer s’il veut être certain de continuer son aventure en Ligue des Champions. Dans le cas contraire, il devra espérer un nul dans le match entre le Milan AC et Newcastle, ce qui n’est bien évidemment pas garanti. Une situation délicate au moment de se déplacer chez le premier du groupe, déjà qualifié mais qui ne porte pas le Paris SG dans son coeur et qui aura surtout à coeur de bien figurer devant son bouillant public, et de terminer premier de sa poule.

Deux absences de plus en janvier/février

A l’heure où les rumeurs sur le mercato du PSG commencent à fleurir, ce match aura une importance doublement capitale. Le but est bien sûr d’éviter l’humiliation de ne même plus passer les poules, ce qui n’est jamais arrivé dans l’histoire européenne du club de la capitale version QSI. Derrière cette ambition de continuer l’aventure, se trouve aussi la clé du mercato d’hiver. Le Paris SG a de grandes ambitions pour se renforcer, notamment au milieu de terrain avec les blessés et le départ possible de Lee pour la Coupe d’Asie en janvier et février, à ne pas confondre avec les Jeux Asiatiques récemment disputés. Outre celui d'Achraf Hakimi à la CAN avec le Maroc.

Mais Le Parisien l’annonce clairement, tout cela dépendra du match du 13 décembre prochain à Dortmund. Si le PSG continue en Ligue des Champions, le mercato pourrait être spectaculaire pour coller aux ambitions de Luis Enrique. Dans le cas contraire, l’enveloppe serait grandement revue à la baisse, tant la perte économique serait colossale et la Ligue Europa, qui peut apporter un titre européen au Paris SG, demeure beaucoup moins prestigieuse aux yeux des propriétaires qataris. Le quotidien francilien le précise, Paris n’a absolument pas budgétisé un reversement en C3 pour cette saison, ce qui semble presque logique tant cela ne lui est jamais arrivé en 12 ans. Mais à l’image de l’OM qui a manqué la Ligue des Champions, la déconvenue sportive comme économique pourrait être douloureuse si jamais tout ne se passait pas comme espéré le 13 décembre prochain dans la Ruhr.