Un joueur du PSG en dépression, ses coéquipiers sont choqués

Jeudi soir, l'Italie a buté sur l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Gianluigi Donnarumma a paru affecté par cet échec, révélant ses états d'âme après le match. Cela n'a pas plu à Roberto Mancini.

En juillet 2021, Gianluigi Donnarumma ne pouvait être plus heureux. Le portier aidait l'Italie à décrocher le titre de champion d'Europe à Wembley à l'issue de la séance de tirs au but. Donnarumma était consacré meilleur gardien du monde et même meilleur joueur de l'Euro. Depuis, l'état de grâce est terminé pour la Squadra Azzura et encore plus pour Donnarumma. Transféré au PSG, il a commis plus de boulettes que réalisé d'exploits en deux ans. L'Italie quant à elle a raté le Mondial 2022 et reste dans une période de turbulences en terme de résultats. Un ensemble d'éléments qui pèse sur le moral des troupes, notamment du gardien de but.

Donnarumma ne s'amuse plus en équipe d'Italie

La démonstration en a été faite jeudi après le revers de l'Italie 2-1 contre l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Un échec dommageable alors qu'un titre aurait fait du bien à tout un pays. Gianluigi Donnarumma était triste, lâchant une phrase cinglante devant les journalistes. « On ne s’amuse plus autant qu’avant ». Une sortie peu appréciée par son sélectionneur Roberto Mancini d'autant que le défenseur Francesco Acerbi a eu le même discours. Avant la petite finale du tournoi contre les Pays-Bas ce dimanche, il a répondu aux états d'âme de ses deux joueurs.

« Je ne sais pas s'ils ont vraiment dit ces mots : ils ne me les ont pas dit, je leur demanderai. Mais au-delà de la fatigue de la fin de saison, s'ils ne s'amusent pas, c'est un problème. Moi, quand j'arrive dans un stade comme celui-ci, sur un terrain comme celui-ci, j'ai envie de jouer au football. Il faut toujours s'amuser, si c'est le cas on aurait dû me le dire avant… », a t-il lâché passablement énervé par ces deux confessions bien étranges. Cela ne va pas arranger les affaires de Donnarumma, lequel est de plus en plus critiqué en Italie pour son niveau de jeu. Il faut dire que, pour le dédouaner un peu, les derniers mois avec l'Italie et le PSG ont été très éprouvants sur le plan psychologique.