Un joker au PSG, Paris a pris une décision

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas craquer en toute fin de mercato, et même si le poste de latéral gauche pose problème, aucun joker ne va arriver au PSG.

Luis Enrique était un entraîneur heureux dimanche soir après la victoire de son équipe à Lille. Il est vrai que le club de la capitale est désormais seul en tête de la Ligue 1 puisque le PSG a gagné ses trois matchs de Championnat. Cependant, le coach parisien sait que tout n'a pas été parfait face au LOSC, notamment la prestation de Lucas Beraldo, poussé sur le côté gauche de la défense parisienne en l'absence de Nuno Mendes.

Le Brésilien a pris le bouillon, et Luis Enrique le sait à présent, il n'y a personne dans son vestiaire pour doubler ce poste. Durant le mercato, Luis Campos a travaillé sur plusieurs pistes, dont celle menant à Adrien Truffert selon L'Equipe, mais Paris voulait que Milan Skriniar et Danilo partent et cela ne s'est pas concrétisé. A l'heure où le Paris Saint-Germain peut encore faire signer un joker, Luis Enrique est lui droit dans ses bottes.

Le PSG a refermé définitivement son mercato

Interrogé sur ce sujet après le match à Lille, et évoquant la possibilité d'un renfort supplémentaire même si le mercato officiellement terminée, l'entraîneur du PSG a refermé la porte à une telle opération de dernière minute. « Si j’ai des regrets sur ce poste ? Non ! Et le mercato est déjà terminé pour nous (...) Je trouve que Beraldo s’en est bien sorti face à Zhegrova qui est l’un des joueurs les plus percutants de Ligue 1, il a été bon avec et sans ballon, il s’est montré très intelligent défensivement. Yoram Zague peut également jouer à ce poste. Warren Zaïre Emery peut aussi jouer latéral gauche. Pacho peut jouer latéral gauche », a expliqué Luis Enrique. Luis Campos peut dormir tranquille, le technicien parisien a apprécié le mercato estival 2024 et pense pouvoir aller au moins jusqu'en janvier prochain avec cet effectif. Il faudra tout de même attendre le début de la Ligue des champions pour savoir si vraiment le Paris Saint-Germain est armé pour aller loin, notamment sur le plan défensif. Un secteur qui n'est pas le point fort des champions de France depuis plusieurs saisons.