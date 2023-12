Un « gros problème » Mbappé, le PSG est prévenu

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Une fois de plus aligné à la pointe de l’attaque du PSG contre Lille dimanche (1-1), Kylian Mbappé n’a pas livré une grande performance. Son attitude a également interloqué les observateurs.

Discret contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions en milieu de semaine, Kylian Mbappé a été transparent face à Lille dimanche soir. Une fois de plus aligné dans l’axe de l’attaque parisienne par Luis Enrique, un choix qui interroge, l’international français n’a pas existé. Son unique fait d’arme de la partie, un penalty transformé pour ouvrir le score et qui n’a provoqué aucune réaction chez Kylian Mbappé, lequel n’a pas célébré son but malgré les félicitations de tous ses coéquipiers. L’attitude du capitaine de l’Equipe de France est difficile à comprendre alors que dans le jeu, « KM7 » est discret et ne fourni aucun effort défensif.

A 24 ans, @KMbappe prend la 9e place du classement historique des buteurs dans l'élite... ⚽️ !



L'attaquant 🇫🇷 du @PSG_inside dépasse Carlos Bianchi et Gunnar Andersson 📈



🎯 Prochaine cible : Fleury Di Nallo et ses 187 buts... pic.twitter.com/97eECt2wB0 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 18, 2023

Cela commence à faire beaucoup pour le journaliste Bruno Constant, qui n’a pas manqué de souligner les manquements dans le jeu de Kylian Mbappé ces dernières semaines. « A 24 ans, Mbappé continue à se désolidariser des tâches défensives de son équipe. A 31 ans, Salah le fait pourtant à Liverpool. A 30 ans, Kane le fait au Bayern. Ça ne les empêche pas d’empiler les buts. A 35 ans, Benzema le faisait au Real. Ça ne l’a pas empêché de gagner le Ballon d’Or » a publié le journaliste de RTL sur son compte X, avant de poursuivre. « Qui est à blâmer ? Bah c’est d’abord lui-même non ? A quel moment il s’est dit, si je ne défends pas, mon équipe sera meilleure ? » s’est interrogé le journaliste.

Un gros malaise Kylian Mbappé

Son de cloche similaire chez Florian Gazan, également journaliste sur RTL et qui dénonce un « gros » problème Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain en cette fin d’année civile 2023. « OK il marque le penalty mais pour le reste le néant dans le jeu et surtout une attitude détestable. Témoin sa réaction sur cette perte de balle à la 90ème minute. Mbappé il y a vraiment un gros problème » souligne le journaliste. Des propos qui rejoignent ceux de Daniel Riolo, lequel a fustigé l’attitude de l’attaquant parisien dans l’After Foot sur RMC, bien que le journaliste ait longtemps défendu Kylian Mbappé depuis le début de la saison. Alors que le Paris SG accueille Metz mercredi soir au Parc des Princes, il semble grand temps de couper avec une trêve hivernale reposante pour le numéro 7 du club de la capitale.