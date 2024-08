Un coup de balai XXL, le PSG annonce la couleur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG doit faire le ménage en cette fin de mercato et c'est une dizaine de joueurs qui va quitter le club. C'est du moins dans l'intérêt des joueurs concernés car Luis Enrique ne laisse aucun espoir.

Il reste deux semaines de mercato, et comme dans de nombreux clubs ambitieux à l’effectif bien rempli, Luis Enrique a fait savoir qu’il y avait des joueurs qui feraient mieux de se trouver un nouveau club. L’entraineur du PSG s’est privé de nombreux éléments, y compris de joueurs qui n’imaginaient pas devoir se trouver aussi rapidement leur prochaine équipe. Mais surtout, malgré le fait qu’ils soient toujours dans la rotation, des joueurs sont eux aussi invités à être transférés pour faire de la place à des futurs arrivants. Le Parisien fait le point sur ce dossier ce mardi, et se penche sur une dizaine de joueurs, qu’ils soient dans le loft ou pas, qui ont désormais deux semaines pour partir.

Skriniar ne veut pas partir du PSG

Cela a été révélé en ce début de semaine, Danilo Pereira et Milan Skriniar ne font pas partie des plans du PSG pour la saison à venir, et ils rejoignent ainsi l’autre défenseur Nordi Mukiele au rayon des joueurs invités à partir. Cela va être difficile car le Slovaque recruté il y a un an au prix d’un gros effort salarial, ne se voit clairement pas partir.

📺 Déplacement, vestiaire, échauffement... Découvrez l'inside, au plus près de nos Parisiens, lors du match amical face au RB Leipzig. (1-1)



🔍 Focus sur la première de Willian Pacho sous ses nouvelles couleurs ! 🔴🔵#RBLPSG pic.twitter.com/Wycx5fl7Mt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2024

Chez les éléments inutilisés, Cher Ndour et Ayman Kari ont bien compris le message et vont se trouver une nouvelle équipe. Manuel Ugarte aussi, lui qui est déçu de devoir quitter le PSG mais espère rebondir à Manchester United même si cela fait quasiment deux mois que les deux clubs négocient sans succès. Carlos Soler ne devrait pas avoir trop de difficultés à rebondir également, malgré un passage mitigé à Paris, car sa cote est élevée en Premier League et en Espagne, où la Real Sociedad pourrait rapidement passer à l’action.

Enfin, une dernière poignée de joueurs presque oubliés, comme Juan Bernat, Colin Dagba et Ilyes Housni, vont devoir se trouver une porte de sortie sous peine de passer la saison dans l’anonymat du loft du PSG, sans aucun espoir de retrouver la lumière tant Luis Enrique est ferme sur sa volonté d’alléger son groupe professionnel cette saison.