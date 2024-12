Un buteur au PSG, Luis Campos rêve de ce flop au salaire XXL

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Victor Osimhen n’est pas le seul avant-centre ciblé par le PSG lors de ce mercato hivernal. Le club parisien continue de surveiller la situation de Dusan Vlahovic, qui peine à convaincre à la Juventus Turin.

Recrue phare de la Juventus Turin en provenance de la Fiorentina pour 85 millions d’euros en janvier 2022, Dusan Vlahovic peine à convaincre du côté de la Vieille Dame. Le jeu très défensif de Massimiliano Allegri a longtemps été une excuse pour l’avant-centre serbe, mais la nomination de Thiago Motta n’a pas changé grand-chose. Auteur de 7 buts en Série A depuis le début de la saison, Dusan Vlahovic a toujours un rendement nettement inférieur aux attentes et la Juventus Turin, qui a besoin de vendre pour renflouer ses caisses, pourrait être intéressée par une vente. Une aubaine… pour le Paris Saint-Germain.

Et pour cause, Le Parisien révèle dans son édition du jour que le champion de France en titre est toujours à l’affût dans le dossier Dusan Vlahovic, un joueur que Luis Campos surveille depuis de longues années. Favorable au recrutement d’un numéro neuf l’été dernier, le conseiller sportif portugais avait poussé en interne pour faire venir Victor Osimhen. Mais l’attaquant actuellement prêté par Naples à Galatasaray n’est pas le seul joueur apprécié par Luis Campos dans ce secteur de jeu. L’ancien directeur sportif de l’AS Monaco et du LOSC a coché le nom de Dusan Vlahovic, pour son style de jeu mais pas uniquement.

Luis Campos adore le profil de Vlahovic

En fin de contrat en juin 2026 avec la Juve, il pourrait être abordable à un prix nettement inférieur aux 85 millions d’euros dépensés par le club turinois il y a deux ans et demi. De plus, la Juventus Turin ne le retiendra pas et ne fera donc pas gonfler les prix. Sur le papier, l’opportunité semble intéressante pour le Paris SG mais Luis Campos devra franchir plusieurs obstacles avant d’arriver à ses fins.

D’abord, il devra convaincre Luis Enrique, pas forcément fan du profil de Vlahovic à première vue. Enfin, le salaire de l’ex-attaquant de la Fiorentina est colossal au vu de ses performances récentes avec des émoluments estimés à 12 millions d’euros par an, le plus gros salaire du vestiaire de la Juve actuellement. Ce dossier présente des avantages et des inconvénients pour le PSG, qui surveille en tout cas cette piste avec beaucoup d’attention et qui pourrait dégainer en cas de départ lors de ce mois de janvier de Randal Kolo Muani.